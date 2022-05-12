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14 katlı iki bina iş makinaları tarafından kağıt gibi yıkıldı!

Antalya’da kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yenilenmek üzere yıkım kararı alınan 14 katlı 2 bina, olduğu yere güvenli şekilde yıkıldı. Binaların çöküş anı ve ortaya çıkan toz bulutları anbean kameralara yansıdı.

Çevre 12.05.2022, 11:10 12.05.2022, 14:21
14 katlı iki bina iş makinaları tarafından kağıt gibi yıkıldı!

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde 14 katlı iki bloklu bitişim nizamlı iki bina için kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkım kararı alındı. Binanın boşaltılmasının ardından yıkım bölümüne geçildi. İnşaat Mühendisi Mazlum Karakoç ve ortağı Mustafa Duman, bölgede ve binalarda inceleme yaptıktan sonra Türkiye’de belli sayıda olan ve ağzında makas bulunan iş makinesini getirdi. Binaların yola yakın olması nedeniyle firma görevlileri ekstra güvenlik önlemleri aldı. Binaların çevresindeki yaya ve araç yolu görevliler tarafından kapatıldı ve işçiler giriş çıkışı kontrol etti. Makas ile binaların doğru kiriş, kolon, döşemeleri itina ile kesildi. İş makinesinin son vuruşuyla birlikte binalar olduğu yere yıkıldı. 14 katlı iki binanın yıkıldığı anlar firma yetkilileri ve vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Binaların olduğu yere yıkıldığı ve etrafı bir toz bulutunun kapladığı görüldü. Bir görüntüde toz bulutu altında kalan iş makinesinin uzak noktada olmasına rağmen enkaz altında kalıyor gibi görünmesi heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Güvenli ve sağlıklı yıkımların ardından firma yetkilileri toz taşınımını öncelemek için hem enkaz üzerinde hem de bölgede sulama çalışması yaptı.

"Binalar çok eskiydi"

İnşaat Mühendisi Mazlum Karakoç, 14 katlı iki blokun bitişik nizam bina gibi göründüğünün belirterek, yıkımı gerçekleştirebilmek için makas kullandıklarını söyledi. Yıkımı gerçekleştirmeden önce birkaç gün bina yapısında incelemelerde bulunduklarının altını çizen Karakoç, “6 dönümlük bir arazimiz vardı ama bloklar yola yakındı. İster istemez vatandaşlarımız da biraz korktu. Yıkımda da bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Balkonları parçalayarak binayı bayıltma yöntemi ile yıkım gerçekleştirecektik. Ama binalar çok eski olduğu için balkona dokunduğumuz an yapıda çatlaklar oluştu. Binayı olduğu yere indirmemiz gerekiyordu. Tekrar bir inceleme yaptık ve taşıyıcı kolonları kesip binayı olduğu yere indirmeye karar verdik. En sağlıklı yıkım buydu” diye konuştu.

"Doğru teknik önemli"

Bu işlemi yapmadan önce binanın etrafında ve yollarda personelleriyle ve kapamalarla gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Karakoç, “Operatörümüze güveniyorduk. 14 katlı bir binanın altına girerek onu yatırmak kolay değil. Doğru kiriş, kolon, döşemeyi koparmanız gerekiyor. Çok şükür kazasız belasız yıkımları gerçekleştirdik. Her bina yıkılırken, ilk yıkımımız gibi heyecanlanıyoruz. Son bir yılda Antalya genelinde 35-40 yıkım gerçekleştirdik” dedi.

"Sağlıklı bir yıkım oldu"

Firma ortağı Mustafa Duman, ekip çalışması içinde kazasız belasız bir yıkım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Yıkımlar videolara da yansıdı. Bir görüntüde tozların arasında operatörümüz kaldı. Bina ile iş makinesi arasında 40 metre var ama tozdan görünmüyor. Bina olduğu yere çöküyor. Sadece biraz toz oldu ama biz güvenli ve sağlıklı bir yıkım yaptığımıza inanıyoruz” dedi.

#Antalya
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