12 İngiliz dalgıç Çanakkale’de batıklara daldı

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın derinliklerinde bulunan ve 107 yıl önce batan savaş gemileri, 1 yıl önce turizme açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile dalış tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale Savaşları’nın batıkları, 1’inci Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyor. 107 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması’na ait ’HMS Majestic’in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfediyor. 14 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları, ’HMS Majestic’, ’Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları’, ’Helles Barçları’, ’Tekke Koyu (W Beach) batıkları’, ’Arıburnu Barç’, ’Küçükkemikli Barçları’, ’Arıburnu Layter’, ’Lundy’, ’HMS Louıs’, ’S.S. Milo’, ’Tuzla’, ’Denizaltı Mania Ağı’, ’Bebek Kayalıkları’ ve HMS Trıumph’tan oluşuyor.

İngiltere’den gelen 12 dalgıç Çanakkale Savaşları sırasında batan 27 metre derinlikteki ‘HMT Lundy’ ve 13 metre derinlikteki ‘HMS Louis’ batıklarına dalış yaptı.