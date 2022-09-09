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11 helikopter, 9 uçak alevlere müdahale ediyor
Muğla-Denizli il sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan 11 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor
Çevre 09.09.2022, 17:33
Muğla-Denizli il sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan 11 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor
Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli il sınırı Esençay Mahallesi ile Denizli Kale ilçesi Esenköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için ekiplerin 42 arazöz, 6 su tankeri iki dozer ile karadan müdahalesi sürerken, havadan 11 helikopter ve 9 uçak alevlere müdahale ediyor.
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