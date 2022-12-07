100 Yıllık Tarihi köprü restorasyonu yapılarak hizmete açıldı

19.yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan ve ahşap askı köprü örneklerinde, taşıyıcı sistemi oluşturan ana kirişlerin kuşaklaması ile kilitli bir askı sistemi ile inşa edilen köprünü Karayolları müdürlüğü tarafından restore işlemleri tamamlanarak ulaşıma açıldı. Yüklenici firma yetkililerin vermiş olduğu bilgiye göre tahmini 1 milyon TL maliyetle tarihi köprü restorasyonu tamamlandı.

Tosya İlçesi’nde bulunan ve o dönemlere ait 3 vali tarafından sürekli kontrolü yapılan ve açılışına valini katıldığı tarihi Dört ocak Köprüsü, 11.20 mt uzunluğunda ve 3.90 mt genişliğindedir. Tek açıklıklı köprü, taş kenar ayaklar üzerine oturtulan 35’er cm çapında beş adet ahşap boyuna kiriş ile 10 m’lik açıklığı geçmektedir Köprünün taşıyıcı ana kirişleri, ahşap askı elemanları ile çift askı ile asılmıştır. Köprü tabliyesi üzerinde, tabliye boyunca at arabalarının kolay erişimini sağlamak amacıyla izlik tahtaları yerleştirilmiştir. Türkiye’de üzerinden araç ile geçilebilen nadir köprülerden biri olma özelliğini taşıyan ‘’Dört Ocak’’ köprüsü yapılan restorasyon çalışması ile daha sağlam ve estetik güzelliğe sahip oldu.

Türkiye’de ahşap askı köprü örneklerinde öncelikle sırada yer alan Tosya Dört Ocak köprüsü aslına uygun bir şekilde kendine özgü yapısı değişmeden yeniden restorasyonu yapılarak hizmete açıldı.