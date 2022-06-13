100 üreticiye 1400 Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından meyve üretiminde verim kaybının önüne geçmek için 100 üreticiye 1400 adet Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan ‘Bitkisel Üretim Projesi’ çerçevesinde Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtım programı düzenlendi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, görevliler ve çiftçiler katıldı. Programda İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerindeki 700 dekar alanda üretim yapan 100 çiftçiye 1400 adet Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı. Dağıtılan tuzak sayesinde Akdeniz meyve sineği nedeniyle meyve üretiminde yaşanan ve yüzde 90’a kadar varan verim kaybının önüne geçileceği belirtildi.

“100 üreticiye 1400 adet tuzak dağıtıldı”

Programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Melike Üner, “Geçen yıl, ‘Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Projesi’ kapsamında Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde 380 dekar alanda 79 üreticimize 600 adet Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıttık. Bugün de Bitkisel Üretim Projesi kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 700 dekar alanda 100 üreticimize 1400 adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıtımını gerçekleştirdik. Çünkü bu sinek kayısı, elma, armut ve şeftalinin en önemli zararlısıdır. Yılda 7-8 döl vermektedir. Meyvelerin etli kısmı ile beslenerek yumuşama ve çöküntü meydana getirirler. Mücadelesi yapılmadığı zaman yüzde 80’e varan ekonomik kayıplar vermektedir” dedi.

“Samsun Büyükşehir Belediyemizin çok büyük desteklerini görüyoruz”

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun’da Akdeniz meyve sineği ile bugüne kadar 4 bin 150 adet tuzak dağıtımı yapıldığını söyleyerek, “Bugün de 1400 adet dağıtım yapacağız. Bu sinek çok ciddi bir mali zarara yol açıyor. Biz istiyoruz ki, hiç ilaç kullanmadan tarladan sofraya güvenli gıdayı ulaştırabilmek için en iyi meyveyi alabilelim. Bunun amacı da zararlıyı kimyasalla bulaştırmadan tuzağın içine alıyor cezbediciyle içerisinden çıkamayan Akdeniz meyve sineği zarar veremiyor. Tarımın bütün alanlarında Samsun Büyükşehir Belediyemizin çok büyük desteklerini görüyoruz. Hayvancılıkta yem bitkisi tohumundan tutun çilek üretimi, meyvecilik, patates, kuru fasulyeye kadar her türlü desteği görüyoruz. Bundan sonrada görmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Tuzaklardan son derece yararlandık”

40 yıldır meyve üreticiliği yapan çiftçi Abbas Yaşar ise “Şeftali, elma, armut gibi meyveleri üretiyoruz. Dağıtım yapılan bu tuzaklardan son derece yararlanmaktayız. Daha önce tuzakların olmadığı dönemde yüzde 60’a varan zayiat verdik. Tuzaklar sayesinde zayiat vermekten kurtulduk” diye konuştu.

Çiftçi Ali Bektaş da 42 yıldır meyve üreticiliği yaptığını söyleyerek, “60 dönüme yakın alanda şeftali, armut, elma, erik, kiraz meyvelerinin üretimini yapıyoruz. 2007 yılında bu sinek görülmeye başladı bölgemizde. İlk dönemde 70 ton armut ürettim ve 60 tonunu tamamen döktüm. Son 3 senede bu zararlı ile çok büyük bir mücadele yaptık. Sonuçlarını da aldık. Bize destek verenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.