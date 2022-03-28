100 günde 10 bin öğrenci ziyaret etti

100 gün önce faaliyetlerine başlayan “Bilim Zeytinburnu” bu kısa sürede rekor bir rakama ulaşarak 10 bin öğrenciyi misafir etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’muzdaki çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak imkânları artırmak bizim ilk önceliğimiz, en kısa sürede Bilim Zeytinburnu’ndan olimpiyatlara öğrenci gönderecek seviyeye geleceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

6-14 yaş arası öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki becerilerinin gelişmesine destek sağlaması amacıyla, Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın iş birliğiyle kurulan Bilim Zeytinburnu’na ilgi artarak büyüyor. Henüz faaliyetlere başlamasının üzerinden 100 gün geçen Bilim Zeytinburnu’nu 10 bin öğrenci ziyaret etti. Faaliyete geçişinin 100’üncü gününde merkezi ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; astronomi uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, teknoloji ve tasarım atölyesinde eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

“Yeteneklerinin keşfi için bilim Zeytinburnu gibi merkezlere ihtiyacımız var”

Ebeveyn olarak çoğu zaman çocukların özel alanlara yeteneklerinin farkında olamadıklarını dile getiren Başkan Arısoy, Bilim Zeytinburnu gibi merkezlerin bu konuda öğretici ve teşvik edici yönüyle önemli bir misyonu üstlendiğini söyledi. Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’muzdaki çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak imkânları artırmak bizim ilk önceliğimiz, en kısa sürede Bilim Zeytinburnu’ndan Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na öğrenci gönderecek seviyeye geleceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Teknoloji, tasarım, uzay, matematik; “Bilim Zeytinburnu”

Bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak, Zeytinburnu’ndaki çocuklar ve gençler başta olmak üzere, toplumun her katmanında bu alanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Bilim Zeytinburnu’ndan 6-14 yaş arasındaki gençler ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bilim Zeytinburnu ziyaretçileri merkezde; rezonans-dalgalar, görme-algı, elektrik-manyetizma konularının işlendiği üç ana tema altında 22 sergi düzeneği ile karşılanıyor. Bilim Zeytinburnu aynı zamanda; Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Astronomi Uzay ve Havacılık, Tasarım Atölyesi olmak üzere 5 bilim atölyesi ve 2 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile 1 Deneyap Üretim Atölyesi’ne de sahip.