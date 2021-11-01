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10 bin kilometre uzaktan geldi 500 bin lira verip okla avladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının av turizmi kapsamında açtığı ihalede üreme yeteneğini kaybettiği için avlanması kararlaştırılan erkek yaban keçisi, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) gelen avcı tarafından okla avlandı.

Çevre 01.11.2021, 10:01 01.11.2021, 10:14
10 bin kilometre uzaktan geldi 500 bin lira verip okla avladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının av turizmi kapsamında açtığı ihalede üreme yeteneğini kaybettiği için avlanması kararlaştırılan erkek yaban keçisi, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) gelen avcı tarafından okla avlandı.

10 bin kilometre uzaktan gelen ABD’li avcının, 9 yaşındaki tekeyi avlamak için yaklaşık 500 bin lira harcadığı öğrenildi.

Elbistan’da ve bölgede popülasyonları son yıllarda artışa geçen yaban keçileri, genellikle dağlık ve sarp kayalıkları yaşam alanı olarak seçiyor. ‘Kayaların usta tırmanıcıları’ olarak adlandırılan yaban keçileri, evcil keçilerin de atası olarak biliniyor. Elbistan’da başta Şardağı olmak üzere sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin sayısının ise 150’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Sürekli yapılan gözlem çalışmaları ve avlayanlara yönelik ağır para cezalarının olması, yaban keçisi sayısının da artmasındaki en önemli etkenler olarak biliniyor.

15-20 yıl arasında ömürleri bulunan yaban keçilerinin erkekleri, 8 yaşından sonra üreme yeteneğini kaybediyor. Yaklaşık 20 dişiden oluşan sürüyü kontrol eden bu yaşlı tekeler, genç tekelerin sürüye yaklaşmasına izin vermiyor. Genç tekeler, kendilerine oranla daha kuvvetli olan yaşlı tekelere karşı girdikleri mücadeleyi kaybediyor. Üreme yeteneğini kaybeden tekenin sürüyü kontrol altında tutması da neslin devamı açısından büyük tehlike doğuruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da hem yaban keçilerinin neslinin devamlılığının sağlanması hem de av turizmi kapsamına ülke genelindeki bazı lokasyonlarda avlanma için ihale düzenliyor.

Bakanlık, 2021-2022 av yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre, Elbistan’daki 8 yaşın üzerindeki 1 adet yaban keçisinin acenteler aracılığı ile avlanmasına izin vermişti. Elbistan’da bir ilk olacak yaban keçisi kotası için 16 bin 750 liradan ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi kazanan acente, söz konusu kotayı Danny Ray adlı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı avcıya 24 bin 500 dolar yani yaklaşık 235 bin lira karşılığında sattı. ABD’li avcı Ray, Elbistan’a gelerek avlanma şartlarını taşıyan tekeyi bulmak için 4 gün boyunca iz sürdü. ABD’li avcı Danny Ray, 4. günün sonunda 9 yaşında olduğu tespit edilen tekeyi, okla avladı. Ray’ın, söz konusu av için yaklaşık 500 bin lirayı gözden çıkardığı belirtildi.

Öte yandan doğaseverler de bu tür avcılığın yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek avlanma ihalelerinin iptal edilmesi için yargıya başvurmuşlardı. Bu itiraz sonucunda önceki yıl Ekinözü, Nurhak ve Elbistan’daki 3 yaban keçisinin avlanması için düzenlenen mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

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