banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kuyumculardan kur garantili altın adım!
Kuyumculardan kur garantili altın adım!
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Stokçuluk yapanın cezası arttı
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Alihan Smailov Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

10 ayda 5 ülkede binlerce kilometre uçtu...Elektrik tellerine çarpıp öldü

Maria isimli Tepeli Pelikan Yunanistan’da elektirik tellerine çarpıp öldü. Bulgar kuş araştırmacıları tarafından izlenen tepeli pelikan 10 ayda 5 ülke gezdi.

Çevre 11.01.2022, 12:51
10 ayda 5 ülkede binlerce kilometre uçtu...Elektrik tellerine çarpıp öldü

Maria isimli Tepeli Pelikan Yunanistan’da elektirik tellerine çarpıp öldü. Bulgar kuş araştırmacıları tarafından izlenen tepeli pelikan 10 ayda 5 ülke gezdi.

Geçtiğimiz yıl Bulgar kuş araştırmacıları tarafından ilk kez yetişkin bir pelikana uydu vericisi takılarak izlemeye alınmıştı. 10 ay boyunca 5 ülke gezen ve Maria ismi verilen Tepeli Pelikan bahar döneminde Türkiye’ye de uğramış Bursa, Balıkesir ve Manisa’daki sulak alanlarda beslenmişti. Türkiye ziyareti sonrası Avrupa’ya geri dönen Maria isimli pelikanın geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da elektrik hatlarına çarparak öldüğü açıklandı.

Bulgaristan’da faaliyet gösteren pelikanlar üzerine araştırmalarda bulunan ‘Pelican way of LIFE’ önceki gün yaptığı açıklamada ülkenin ilk uydu vericisi ile takip edilen pelikanı olan ve ünlü bir kuş araştırmacısının isminin verildiği Maria isimli Tepeli Pelikan’ın öldüğünü duyurdu.

Şubat 2021 yılında Burgaz yakınlarındaki bir sulak alanda Bird Life yetkilileri ile birlikte yakalanarak verici takılan pelikan Bulgaristan için özel bir yere sahipti. Çünkü ülkede ilk kez yetişkin bir pelikana yakalanarak verici takılarak izlemeye alınmış ve Bulgaristan’ın ilk vericili pelikanı olmuştu.

Şubat ayında verici takıldıktan 3 ay kadar sonra Maria, güneye inerek Türkiye’ye geldi ve önce Balıkesir’e bağlı Manyas Kuş Cennetine ardından da Bursa Karacabey’deki Kocaçay Deltasına uçtu. Bursa ziyaretinde Pelikan Maria’nın verici takıldıktan sonra ilk fotoğraflarını doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş mayıs ayında çekti. Bursa’dan sonra Manisa’daki Marmara Gölüne kadar inen Pelikan Maria daha sonra Avrupa’ya geri dönerek Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bulgaristan’dan sinyal göndermeye devam etmişti.

10 ay kadar kısa bir süre verici ile yaban hayatına dair önemli bir çalışmanın da parçası olan Tepeli Pelikan Maria 4 bin 676 km uçtu. Ancak aralık ayının sonlarına doğru Yunanistan’da sulak alan yakınlarında vericiden gelen sinyal hep aynı yeri gösterince araştırmacılar hemen konuma gözlemci gönderdi. Koordinata gösterdiği alana giden gözlemciler Maria ve beraberindeki 3 pelikanın elektrik tellerine çarpıp akıma kapılarak öldüğünü belirledi.

Bu olaydan sonra tespit edilen riskli elektrik hatları Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’daki kamu hizmeti veren şirketlerce yenilenmeye başlandı. Ayrıca Maria’nın kullandığı sulak alanlar üzerine de farklı bilimsel çalışmalar projelendirilecek.

Kuşu Türkiye’de fotoğraflayarak fotoğraf ev bilgilerini Bulgar kuş gözlemcileriyle paylaşan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Maria ile mayıs ayında Kocaçay deltasında tanışmıştık. Fotoğraflarını Bulgar gözlemcilerle paylaşınca onlarda benimle kuşun izlediği güzergahı paylaştı. Manyas, Uluabat ve Kocaçay üçgeni içerisinde dolaşmış sürekli. Mayıs ayından sonra da Manisa’daki Marmara Gölüne kadar inmiş. Muhtemelen kurumaya yüz tutan gölde yiyecek bulamayınca yine Avrupa’ya çıktı ve Yunanistan’da tellere takıldı. Maria öldü ancak onun sayesinde toplanan konum bilgileri ile pelikanların sık kullandığı alanlar ortaya çıktı. Böylece bu alanlar üzerinde farklı çalışmalar ve iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirilecektir. Ayrıca ölümüne neden olan konumdaki elektrik hatları başta olmak üzere tespit edilen diğer riskli konulmalarda iyileştirmeler yapılacak. Maria pelikan öldü ancak bilime yaptığı katkılar sayesinde başka pelikanların ölmemesini sağlayacak’ dedi.

Yorumlar (0)
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11