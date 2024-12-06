Sürekli İzleme ve Anlık Denetim

Bakanlık, Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerini sürekli olarak izlemeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sürekli İzleme Merkezi, santralin 3 bacasındaki 6 ünitenin her birini anlık olarak izliyor ve 18 farklı parametreyi ölçerek sınır değerlerin aşılması durumunda hızla harekete geçiyor. Limit aşımı tespit edildiğinde, denetim ekipleri derhal bölgeye yönlendiriliyor ve gerekli incelemeler yapılmasının ardından cezai işlemler uygulanıyor.

Bu denetimler, Türkiye'nin çevre politikaları doğrultusunda, santrallerin çevreye olan etkilerinin minimize edilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.