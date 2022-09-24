Çetmili Karaali Çavuş'un hikayesi yüreğinizi sızlatacak

Baba oğul Kurtuluş Savaşı şehitlerinden Beyşehirli Kara Ali Çavuş

Konya'mızdan çıkıp vatan ve ay yıldızlı bayrak için savaşıp şehit olan nice insanımız vardır. İşte onlardan ikisi Beyşehirli Akçabelen (Çetmili) Karaali çavuş ve oğlu onbaşı Mehmet’tir

Başkomutanlık Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1922 günü Afyonkarahisar-Kocatepe’den başlamış, 30 Ağustos 1922 de Dumlupınar’da büyük zaferle sona ermiştir. 1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşındayken Balkan Savaşına katılmak için köyünden ayrılan, daha sonra sırasıyla Galiçya, Hicaz, Yemen, Kafkasya’da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan, Kara Ali Çavuş, Anadolu’ da Milli Mücadele başlayınca, Doğu Cephesinden Kurtuluş Savaşına koşmuş, Başkomutanlık Meydan Muharebesinde 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşmıştır. Mehmet Onbaşı, Onun 11 yıl önce bırakıp gittiği oğludur.

Bu büyük asker, 31 Ağustos 1922 günü, 11 yıl sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit düşmüştür. Oğlu kahraman Onbaşı Mehmet de 9 Eylül 1922 günü İzmir’e giren birliğin başında şehit olmuştur. Kütahya Dumlupınar’da Dumlupınar şehitliği adında Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarının anısına Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu muhteşem destan da Baba oğul anıtı olarak ölümsüzleştirilmiştir.