30 yıllık köklü geçmişiyle, özenle ürettiği yüksek kalitede zeytin çeşitlerini Türkiye ve dünya sofralarıyla buluşturan Cem Zeytin, halka açılıyor. Halka arz, Bulls Yatırım liderliğinde toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olup 29 Ağustos – 2 – 3 Eylül 2024 tarihlerinde talep toplanacak. 1 TL nominal değerli paylar 15,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Cem Zeytin’in çıkarılmış sermayesinin 302 milyon TL’den 402 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğünün 1 milyar 530 milyon TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının %24,87 olması öngörülüyor. Halka arz edilecek payların %60’ının yurt içi bireysel yatırımcıya, %40’ının ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilmesi planlanıyor.

Cem Zeytin yönetiminden yapılan açıklamada, “1990’lı yılların başlarında başladığımız faaliyetlerimize, Edremit ve Mut tesislerimizde devam ediyoruz. Doğal ve sağlıklı zeytin çeşitlerimizi başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ulaştırıyoruz. Yerli üretimi ve üreticiyi destekliyor, tüm süreçlerde sürdürülebilir tarıma ve üretim politikalarına öncelik veriyoruz. Müşteri memnuniyeti en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu yüzden tarladan sofraya kadar tüm süreci yakından takip ediyoruz. Yeni lezzetler için de AR-GE çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” denildi.

Mut tesisi ile toplam üretim kapasitesi 50.000 ton/yıla ulaşıldı

Halka arz ile birlikte üretim kapasitelerini daha da güçlendirecekleri vurgulanan açıklamada, “2023 yılında 14,20 milyar dolar olan dünya zeytin pazarı büyüklüğünün 2028 yılında 17,99 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Güçlü finansal yapımız, alanında uzman insan kaynağımız ve yenilikçi bakış açımızla global pazardaki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımızla üretim kapasitemizi artırırken, ürün portföyümüzü de zenginleştirmeyi planlıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz fon ile Edremit tesisimizin makine ve teçhizatlarını yenileyerek modernizasyonunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yıllık 25 bin ton kapasiteli Mut tesisimizi Haziran ayı 2024 yılı itibarıyla devreye aldık. Tesislerimiz tam kapasite ile faaliyet geçtiğinde toplam zeytin üretim kapasitemiz yıllık 50 bin tona ulaştı. Bu yatırımımız ile bölgedeki üretimimizin Mersin limanından doğrudan ihracatını gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte Mut tesisimizde sofralık zeytin üretiminin yanı sıra daha az tuzlu olan çerezlik zeytin üretimi de planlıyoruz. Özellikle yurt dışı pazarlara hitap eden bu ürünümüzle ihracatımızı da artırmayı amaçlıyoruz.

“Enerji ihtiyacımızı kendi ürettiğimiz temiz enerjiden karşılamayı planlıyoruz”

Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Edremit ve Mut tesislerinde toplam 8,45 MWp’lik çatı üzeri güneş enerjisi yatırımı planlıyoruz. Her iki tesisteki GES kurulumunu bu yıl tamamlamayı ve devreye almayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarımız sayesinde enerji tasarrufu sağlarken maliyetlerimizi düşüreceğiz. Aynı zamanda enerji ihtiyacımızı temiz enerjiden karşılayarak sürdürülebilirlik hedeflerimize de katkıda bulunacağız" diye belirtildi.