Çekya'dan İstanbul'a yürüdü, Ayasofya'da gözyaşlarına boğuldu

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Nicolette Havlova, Çek basınına yaptığı açıklamalarda, “Yolculuğum boyunca birçok zorluklarla karşılaştım. Bazen ayıların ayak izleri, bazen de beni kovalayan çoban köpekleri nedeniyle zor anlar yaşadım. Hava değişiklikleri ve ülkelere göre değişen yemekler nedeniyle hastalanıp hastanelere gitmek zorunda kaldım. Türkiye’ye gitme konusunda da çeşitli endişelerim vardı fakat şunu söylemeliyim ki insanlar çok misafirperverdi, büyük saygı ve hürmetle yaklaştılar. Beni düğüne bile davet ettiler. Endişelerimin yersiz olduğunu anladım” dedi.