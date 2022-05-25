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Çaykur Rizespor Küme düşen Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı
Spor
25.05.2022, 12:34
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Çaykur Rizespor, devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.
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