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Çaykur Rizespor Küme düşen Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı

Spor 25.05.2022, 12:34
Çaykur Rizespor Küme düşen Yusuf Sarı ile yollar ayrıldı
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Çaykur Rizespor, devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.