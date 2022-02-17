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Çat Barajı buz tuttu

Güncel 17.02.2022, 11:18
Çat Barajı buz tuttu
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Malatya ile Adıyaman arasında yer alan Çat Barajı, şu sıralar hava sıcaklığının düşmesi ile buz tuttu. Buz pistini andıran baraj göleti izleyenlere görsel şölen sundu.