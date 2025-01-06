Alışveriş merkezindeki Carrefour şubesi önünde toplanan eylemciler, büyük bir Filistin bayrağı açtı ve ellerini kırmızıya boyayarak "Katil Carrefour. Ellerinde Kan Var." yazılı afişler taşıdı. Aktivistler, Carrefour'un Gazze'deki soykırıma ve Filistin topraklarındaki sömürgeciliğe suç ortaklığı yaptığını savundu.

Benzer protestolar, başkent Paris ve diğer Fransız şehirlerinde de düzenlendi. Paris'in kuzeyindeki Garges-les-Gonesse şehrinde toplanan göstericiler, McDonald's şubesi önünden başlayarak Stains kentindeki Carrefour şubesine kadar yürüdü. "Filistin için özgürlük", "Bombardımanlara son verin" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganları atan göstericiler, Carrefour ve McDonald's markalarını boykot etme çağrısında bulundu.

Göstericiler arasında Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekilleri Carlos Martens Bilongo ve Jerome Legavre, Stains Belediye Başkanı Azzedine Taibi ve siyonizm karşıtı Yahudiler de yer aldı. Milletvekili Bilongo, uluslararası toplumu İsrail'e koşulsuz destek vermekle suçlayarak, Tel Aviv hükümetinin "intikam arzusunun" Gazze'de gözünü kör ettiğini belirtti. Bilongo, İsrailli bakanların Gazze'de "etnik temizlik" yapmayı haftalar öncesinden planladığını ifade etti.

Milletvekili Legavre ise Gazze'de şu an "soykırım" yaşandığını söyleyerek, İsrail'in önce Gazze'nin kuzeyinden şimdi de güneyinden hıncını aldığını belirtti. Refah'ta sıkışıp kalan Gazzelilerin, İsrail'in "ölümcül bir tuzağının içine düştüğüne" işaret eden Legavre, "Artık yiyecekleri, içme suları, ilaçları yok." dedi.

Stains Belediye Başkanı Taibi ise Gazze'de "soykırım" yaşandığını söyleyerek derhal ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı. Taibi, "Bu felaket durumunu artık kabul edemeyiz." diyerek, uluslararası toplumun Gazze'deki durum karşısında sessiz kalmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Aktivistlerin Carrefour'a yönelik protestoları, şirketin İsrail'e verdiği destek ve İsrailli askerlere gıda paketi dağıtımı iddialarına dayanıyor. Bu eylemler, Fransa genelinde Filistin yanlısı grupların İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına karşı tepkilerini ifade etme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.