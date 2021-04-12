"Yarenler Okuyor" projesi sayesinde aileler kitap okuyor

Çankırı’da başlatılan "Yarenler Okuyor" projesi sayesinde ebeveynler, günün belirli saatlerinde çocuklarıyla birlikte kitap okuyor.

Çankırı Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Yarenler Okuyor" projesi sayesinde ebeveynler ve çocukların kitap okumalarını ve okuma alışkanlığının aşılanması hedefleniyor. Aileler, çocuklarıyla birlikte günün belirli saatlerini kitap okuyarak geçiriyor.

Projeden etkilendiğini ifade eden öğrenci velisi İbrahim Özdemir, "Aslında bu projeyi ilk duyduğumda etkilenmiştim. Çünkü unutulmuş bir kültürümüzü tekrar günümüze getirilmesi beni gururlandırdı. Hele ki yarenler okuyor programında önce öğretmenlerimizin çocuklarımıza aşılamış olduğu zaman dilimleri vardı. Onla beraber velilerde dahil edilince bizlerde çocuklarımıza örnek olabilmek için çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışacağız. bu projenin aile bireyleri içerisinde devam etmesini sadece günümüze özgü değil bundan sonraki yaşantımızda da devam etmesini isterim" dedi.

4. sınıf öğrencisi Yakup Efe Özdemir ise "Ailemle birlikte kitap okurken çok iyi hissediyorum. Bilgiler ediniyorum ailemle birlikte yarışmalar yapıyoruz. projenin devam etmesini istiyorum. Böyle şeyler tekrar yapılmalı bence" diye konuştu.

Benzer projelerin geliştirilmesini istediklerini belirten öğrenci velisi Mehmet Gümüş, "Bu okuma projesini hem çocuklarımız hem de bizler açısında olumlu buluyorum. Pandemi dolayısıyla zamanımızın büyük bir kısmını evde geçirdiğimiz bu günlerde kaliteli zaman geçirme açısında hem de çocuklara okuma alışkanlığı edinilmesi açısından benzer projelerin geliştirilmesini istiyoruz. Teknolojinin hayatımızı esir aldığını düşünürsek daha önceki dönemde hem kitap okuma açısında hem de sohbet muhabbet daha güzel zamanlar geçiriliyordu. Şuanda televizyonun esiri olduk çocuklarımız tabletlerin esiri oldu. Eskiye dönme açısından çok faydalı buluyorum" dedi.

Öğrenci Velisi Cafer Kara, "Biz bu durumdan gayet memnun kaldık. önceden kitap okumaya fazla vaktimiz kalmıyordu. Bu projeyle kitap alışkanlığımızı tekrar kazanmaya başladık. En azından çocuğumuzla beraber belirli bir vakit geçirerek kitap okuma alışkanlığımızı tekrardan canlandırmaya başladık güzel bir proje oldu bizim açımızdan" şeklinde konuştu.

4. sınıf öğrencisi Ahmet Mete Kara da, "Bence çok iyi bir şey. Kitap okumak herkes için çok iyi okuma alışkanlığı çok güzel. Kitap okurken eğleniyorum içindeki karakter aynı benmişim gibi oluyor. Kitap okumayı herkese tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.