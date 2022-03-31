Yaralı olarak bulunan şahin ve puhu kuşu tedavi altına alındı

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan puhu kuşu ve şahin tedavi altına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, devriye faaliyetleri sırasında yaralı halde puhu kuşu ve şahin buldu. Ekipler, buldukları puhu kuşu ve şahini tedavi edilmek üzere Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.