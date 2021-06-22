banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Vali Ayaz’dan vatandaşlara ’aşı olun’ çağrısı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşları aşı olmaya davet etti.

ÇANKIRI 22.06.2021, 17:32
Vali Ayaz’dan vatandaşlara ’aşı olun’ çağrısı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Vali Ayaz, Çankırı Devlet Hastanesi’nde devam eden aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Ayaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Üzülerek ifade ediyorum ki aşı sırası görmeyi beklediğim koridor maalesef bomboştu. Fedakar arkadaşlarımız gece gündüz demeden sizleri aşı için beklemekteler. İlimiz genelinde günde en az 4 bin 500 aşı yapabilecek kapasiteye sahibiz ancak bugüne kadar en yüksek sayı 3 bin 321 oldu. Aşılama sürecinde yaş grubu düştükçe aşı talebinin azaldığını endişeyle izlemekteyiz. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımız olduğu sürece korona virüs yayılmaya devam edecek. Lütfen aşılarla ilgili bilimsel temelden yoksun ifadelere itibar etmeyelim ve aşı olalım" ifadelerine yer verdi.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493