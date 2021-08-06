Vali Ayaz’dan aşı çağrısı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara tekrar aşı çağrısında bulundu. Vali Ayaz paylaşımında, "17-23 Temmuz arasında 43 olan ortalama vaka sayımız, 24-30 Temmuz haftasında 109’a yükseldi. Lütfen aşı olalım ve tedbiri elden bırakmayalım. Bu artışa hep beraber dur diyelim. 15 Temmuz’da 4’ü serviste, 1 yoğun bakımda olmak üzere hastanemizde 5 hastamız varken; bugün 25’i serviste, 5’i yoğun bakımda 30 hastamız bulunmakta. Aşı olmak için daha fazla beklemeyelim, lütfen aşı olalım. Korona virüse hep birlikte dur diyelim" ifadelerine yer verdi.