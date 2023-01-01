Vali Ayaz, yılbaşını denetimlerine katıldı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde denetim noktalarını ziyaret ederek ekiplerin ve vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde oluşturulan denetim noktalarını ziyaret etti. Görev başındaki ekiplerin yeni yıllarını kutlayan Vali Ayaz, denetim noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet etti.