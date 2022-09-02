Vali Ayaz, vatandaşların taleplerini dinledi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ‘halk günü toplantısı’ çerçevesinde vatandaşları makamında ağırlayarak taleplerini dinledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ’halk günü toplantısı’ çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Vali Ayaz, vatandaşları makamında ağırladı. Vatandaşların taleplerini dinleyen Ayaz, vatandaşların sorunlarının çözülmesi için not aldı.