Ürdün ve Filistin heyetinden ÇAKÜ’ye ziyaret

Ürdün ve Filistin’nden gelen heyet, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Erasmus KA107 personel ders verme hareketliliği kapsamında Ürdün ve Filistin’den Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne (ÇAKÜ) gelen heyet, Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret etti. Görüşmede, üniversiteler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için bilimsel araştırma faaliyetleri gerçekleştirilerek yapılabilecek katkılar ele alındı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, ÇANKAM bünyesinde bulunan laboratuvarda ortak çalışmalar üretilebileceğini ve bu yönde bir iş birliği için Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin olanaklarının hazır olduğunu vurguladı.

Çankırı’da ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren heyet, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile akademik ve bilimsel anlamda iş birliği yapmaktan son derece memnun olduklarını belirtti. Modern donanımlara sahip Uluslararası öğrenciler ile öğrenci çeşitliliğini artırmış donanımlı bir üniversiteye geldiklerini belirten heyet, ülkelerinden daha çok öğrenci ve personelin Çankırı’ya gelmesi için girişimde bulunacaklarını ifade ettiler.

Ziyaret, Rektör Çiftçi’nin misafir akademisyenlere hareketliliğe katılım sertifikalarını takdimi ile sona erdi.