Üniversite öğrencilerinin Vocathlon University: Temel Girişimcilik Kampı sona erdi

Üniversite öğrencilerinde girişimcilik kültürünün ve girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Çankırı Karatekin Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Vocathlon University: Temel Girişimcilik Kampı” programı sona erdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde eğitim gören gençlere yönelik 14 - 16 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen üç günlük “Vocathlon University: Temel Girişimcilik Kampı” tamamlandı. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kırmızı Salon’da gerçekleştirilen kamp etkinliğinde öğrencilere, Problem Keşfi ve Sorun Analizi konularını içeren karmaşaya dalış atölyesi, Yalın Kanvas ve MVP oluşturma teknikleri ile Sunum Eğitimleri verildi.

Üç takım projeleriyle derece elde etti

Eğitimlerini tamamlayan gençler daha sonra mentor görüşmeleriyle iş fikirlerini geliştirdiler. Toplam 7 takımdan 27 öğrencinin katıldığı etkinlik sonunda iş fikri en iyi olan 3 takım derece elde etmeyi başardı. Proje fikirlerini jüriye sunum yapan Fortekno (Nitelikli Endüstri Çalışanları Yetiştirmek), Kendini Bul (Depresyon Appi Uygulaması Geliştirmek) ve Agriapp (Tarımsal Satış İhtiyaç Haritası) isimli takımlar yapılan değerlendirme sonunda başarılı bulundu.

Başarılı gençler teknik gezi ile ödüllendirilecek

Gençlerin motivasyonunu yükseltmek ve daha fazla öğrencinin etkinliklere çekilmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından dereceye giren takımlar 2023 yılı içerisinde Teknik Gezi ile ödüllendirilecek.