Üniversite öğrencileri, yerin 150 metre altındaki tuz mağarasını keşfetti

Çankırı’da eğitim gören üniversite öğrencileri yerin 150 metre altında bulunan tuz mağarasını gezdi.

Çankırı Fenerbahçeliler Derneği ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ortaklığında geliştirilen "Kalpler Beraber" projesi çerçevesinde Çankırı’ya eğitim için farklı illerden gelen 200 üniversite öğrencisinin katılımı ile gezi turu düzenlendi. Üniversite öğrencileri gezi çerçevesinde, Çankırı Tuz Mağarasını ziyaret etti. Öğrenciler yerin 150 metre altındaki mağara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Gezi ile ilgili konuşan Çankırı Fenerbahçeliler Derneği Proje Koordinatörü Eren Karsavuran, “16 Mart 2022 Çarşamba günü Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsünde 200 üniversite öğrencimizin katıldığı Valimiz Abdullah Ayaz ve Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızda üniversiteli öğrencilerimiz tarafından sosyal geziler talep edilmişti. Bu durumu hemen kendimize görev edinip bu geziyi tertip ettik. Hem bizler hem de üniversiteli öğrencilerimiz açısından çok verimli bir etkinlik oldu. Rehber eşliğinde 200 üniversite öğrencimiz Çankırı Tuz Mağarası-Yer Altı Tuz Şehri ile buluştu. Çankırı’mız adına güzel bir tanıtım oldu. Gençlerimiz içinde yerin 150 metre altında keyifli ve sıra dışı bir tur oldu, mağaranın büyüklüğünden etkilendiler” dedi.