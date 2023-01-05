Üniversite öğrencileri kampüsü kuş evleriyle donattı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, kampüsteki ağaçlara kuş evi yerleştirdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Ekoloji Topluluğu öğrencileri Uluyazı kampüsü Edebiyat Fakültesi çevresine Orman Bölge Müdürlüğü’nden temin ettikleri kuş evlerini yerleştirdi. Etkinlikte ÇAKÜ Yeşil Alanlar Müdürlüğü ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli, kuş evlerinin belirlenen ağaçlara yerleştirilmesini sağladı.

Ayrıca ÇAKÜ Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programından Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz, kuş evlerinin yerleştirilme amaçlarından, bitki sosyolojsinden ve biyoçeşitliliğin önemine dair açıklamalarda bulundu.

Topluluk akademik danışmanı Arş. Gör. Ali Egi mevsimsel olarak kuş evi yerleştirilmesinin uygun olmadığının farkında olduklarını, ancak zor hava koşullarına rağmen topluluk öğrencileri ile birlikte Uluyazı kampüsündeki doğal yaşama dair bir farkındalık çalışması olması amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.