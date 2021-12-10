Tekstil ve moda tasarımı bölümü öğrencilerinden teknik gezi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, Kastamonu’da Ahşap Baskı Ustası Hacer Keloğlu ve Seval Bahadır Koç’un atölyelerine teknik gezi düzenledi.

Tekstilde boya ve baskı teknikleri dersi kapsamında, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, Kastamonu’da teknik geziye katıldı. Gezi kapsamında öğrenciler, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, Kastamonu’da Ahşap Baskı Ustası Hacer Keloğlu ve Seval Bahadır Koç’un atölyelerini ziyaret etti. Düzenlenen atölye ziyareti sırasında, ahşap baskı kalıplarının ve baskı yapılacak boyaların hazırlanışının yanı sıra, baskı tekniğinin uygulanışı ile ilgili de izlenimlerde bulunan öğrenciler, bizzat kendilerinin yapmış olduğu baskılar ile bu tekniği deneyimleme şansı elde ettiler. Ayrıca, geleneksel sanatlar içerisinde yer alan ahşap baskı yöntemlerini günümüz tasarımlarına yansıtarak sürdürülebilir kılınması adına fikir alışverişinde de bulunan öğrenciler, baskı atölyelerini ziyaretin ardından, “Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi” bünyesinde yer alan “Kastamonu Şapka Müzesi”, “Dantel Müzesi” ve “Bebek Evi”ni rehber eşliğinde gezerek bilgi aldı.

Gezi, şehir turu yapan öğrencilerin “Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi” gibi Kastamonu’nun tarihi, manevi ve turistik mekanlarını ziyaret etmeleri ile son buldu. Gerçekleştirilen gezi hakkında bilgi veren Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Öğr. Üyesi Dr. Emine Koçak, bu gezinin özellikle uzaktan eğitim döneminin ardından geleneksel ahşap baskı yöntemlerinin alanda uygulamalı olarak görülmesi ve deneyimlenmesi açısından öğrenciler için oldukça önemli bir kazanım olduğu ifade etti.