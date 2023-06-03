Taş Mescit’te kadına yönelik şiddetle mücadeleye manevi değerlerle dikkat çekildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin tarihi Taş Mescit’te düzenlediği konferansta kadına yönelik şiddetle mücadeleye manevi değerlerle farkındalık oluşturuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından, Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Taş Mescit’te "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Değerler ve Maneviyat" konferansı gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, manevi değerlerin önemi ve bu değerler üzerine inşa edilen toplumun temel taşı olan ailenin önemi üzerinde durulan konferansa, ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, ÇAKÜ Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Aytekin ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Cemil Liv danışmanlığında 4’üncü sınıf lisans öğrencileri Münevver Yılmaz ve Zeyba Gülücü tarafından yürütülen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Manevi Değerlerimizin Önemi Çankırı Örneği" isimli projesi çerçevesinde gerçekleştirilen konferansa, konuşmacı olarak Dr. Öğretim Üyesi Semra Nurdan Yağlı Soykan katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, proje yürütücülerinden Münevver Yılmaz’ın tanıtım konuşması, sinevizyon gösterimi ve Dr. Öğr. Üyesi S. Nurdan Yağlı Soykan’ın gerçekleştirmiş olduğu sunum ile devam etti.

Program, proje danışmanı Doç. Dr. Cemil Liv’in kapanış konuşması ile sona erdi.