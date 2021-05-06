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Tam kapanmada sokak hayvanları için ’HAYDİ’ devrede

Çankırı’da uygulanan tam kapanma dolayısıyla beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanlarının yardımına Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri koştu.

ÇANKIRI 06.05.2021, 11:57
Tam kapanmada sokak hayvanları için ’HAYDİ’ devrede

Çankırı’da uygulanan tam kapanma dolayısıyla beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanlarının yardımına Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri koştu.

Ülke genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma dolayısıyla sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçları Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından karşılanıyor. Ekiplerce kent genelinde tespit edilen sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapılıyor.

Vatandaşların sokağa çıkamaması dolayısıyla yemek ihtiyaçlarının kısmen zorlaştığı sokak hayvanlarının bakımları da HAYDİ Polisleri tarafından her gün yapılıyor.

Sokak hayvanları HAYDİ aracını gördüklerinde yemek yemek için hazırda bekliyor. Yapılan çalışmalar hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerler tespit edilerek günlük olarak besleme yapılmaya devam edilecek.
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