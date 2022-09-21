Sudan Ankara Büyükelçisi Eltayeb’den ÇAKÜ’ye ziyaret

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret eden Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Sudanlı öğrencilerinin Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret etti. Ziyarette, Sudanlı öğrencilerin Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı’dan duymuş olduğu memnuniyeti dile getiren Eltayeb, daha fazla Sudanlı öğrencinin ÇAKÜ’ye gelmesi yönünde girişimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Büyükelçi Eltayeb ayrıca, Sudan’ın Başkenti Hartum’daki "Eğitimcilerin Eğitim Merkezi’nin yürütücülüğünün yeniden Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından üstlenilmesi ve merkezin tekrardan aktif bir hale gelmesini de arzu ettiklerini belirtti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Çiftçi ise, “Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımızın vizyonu olan İslami Ülkeler ile işbirliğinin genişletilmesini biz de ÇAKÜ olarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bağlamda, üniversiteler ile işbirlikleri sağlarken kültürel ilişkilere de önem veriyoruz. 4 kıtada 32 ülkede 100’ün üzerinde üniversite ile işbirliklerimizi artırıyoruz. Yapmış olduğumuz protokollerde sonuç odaklı çalışarak imzalan anlaşmalardan en kısa sürede somut verilerin ortaya çıkmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’da Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma ortamı görmekten ve Rektör ve ekibinin öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için gerekenleri yapmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Daha çok öğrencinin ÇAKÜ’ye gelebilmesi için Bakanlıklar nezdinde anlaşmaların imzalanarak protokol çerçevesinde Sudanlı öğrenci ve personelin modern ortamlarda ve son teknoloji ile donatılmış eğitim ortamlarında eğitim almalarını arzuladıklarını vurguladı. Bu çerçevede ÇAKÜ’nün öncülüğünde ortak lisans ve yüksek lisans programlarının açılması için ilgili birimlere girişimlerde bulunulacağını söyledi. Bunun yanında, ÇAKÜ’ye de Arapça dil öğrenimi konusunda memnuniyetle yardımcı olacaklarını dile getirdi” dedi.