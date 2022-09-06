Somali Benadir Üniversitesi heyetinden ÇAKÜ’ye işbirliği ziyareti

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin işbirliği yaptığı Somali’nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Benadir Üniversitesi’den bir heyet, ÇAKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Odabaş’ı ziyaret ederek fikir alışverişnide bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin (ÇAKÜ) uluslararası ilişkiler ağını genişletme ve güçlendirme çalışmaları, kısa zaman önce işbirliği anlaşması imzaladığı Somali’nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Benadir Üniversitesi’den bir heyet ÇAKÜ’yü ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Benadir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohamed Mohamed Hassan ve Lisansüstü Eğitim Koordinatörü Ali Adan Hassan, ÇAKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Odabaş, Türkiye ve Somali’nin kardeş ülkeler olduğunu ve iki üniversitenin güçlü yönlerine odaklanarak işbirliğinin daha sağlıklı yürütülebileceğini belirtti.

Odabaş, ÇAKÜ’ye yöneltilen destek ve işbirliği talepleri için mevcut imkanları sonuna kadar kullanabileceklerini ve bu noktada Benadir Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Benadir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hassan ise yakın zaman önce imzalanan ikili anlaşma ile ilk adımı atılan bu iş birliğini geliştirmeyi umut ettiklerini, bu alanda hem akademisyen hem de öğrenci değişimlerini gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Türkiye’nin tarihi, kültürel ve dini anlamda sahip olduğu ortak paydaların her iki ülke arasında kardeşliği ortaya koyduğu ve bu nedenle de Türkiye ve Türk Üniversiteleri ile işbirliğinin onlar için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hassan diş hekimliği alanında destek ve işbirliğinin onlar için ayrıca önem taşıdığını dile getirdi.

Görüşme karşılıklı hediye takdimi ile neticelendi.