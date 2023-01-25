Şehitleri anmak için Ilgaz Dağı’na tırmandılar

Ilgaz Dağı’nın 2 bin 546 rakımlı zirvesine tırmanan dağcılar ve JAK timi, şehitler için dua etti.

Çankırı Dağcılık Spor Kulübü tarafından şehitleri anmak için Ilgaz Dağı’nın zirvesine tırmanış gerçekleştirildi. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin katılımıyla, gerçekleştirilen tırmanış başarıyla tamamlandı. 1840 metre rakımda başlayan yürüyüşte Ilgaz obası, Çaltepe ve Geyik Gediği rotası takip edilerek 2 bin 546 metredeki zirveye varıldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen sporcular ve JAK timi, zirvede şehitler için "Fatiha" suresi okundu, Türk bayrağı açıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı okunmasının ardından dönüşe geçildi.

Çankırı Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Nuri Erkenci yaptığı açıklamada, “Etkinlik hızlı, keyifli oldu. Önceki şehitleri anma kış tırmanışlarına göre çok daha iyi hava şartlarında gerçekleşti ve problemsiz olarak saat 15.30’da katılan tüm sporcularla birlikte başladığı yerde bitirdik. Zirvede başka ilerden gelen dağcılarla karşılaşmak bizleri mutlu etti” diye konuştu.