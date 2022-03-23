Rektör Çiftçi’nin Ankara temaslarındaki son durağı Strateji Bütçe Başkanlığı oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Nebi Çelik ile bir araya geldi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Nebi Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette, Genel Müdür Çelik ile ÇAKÜ’de devam etmekte olan ve gelecek süreçte yapılması planlanan yatırım programları hakkında istişarelerde bulunan Rektör Çiftçi; ilgisi, önerileri ve desteklerinden dolayı Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı adına, Nebi Çelik ile Strateji Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e teşekkür ettiğini belirtti.

Durmadan, dinlenmeden ve hız kesmeden daha güzel bir ÇAKÜ için girişimlerine devam ettiklerini ifade eden Rektör Çiftçi, üniversitelerin bulundukları şehirleri kalkındırma ve potansiyellerini ortaya çıkarma notasında lokomotif görevi üstlendiğini belirtti. Kendilerinin de göreve geldikleri günden itibaren bu bilinçle hareket etme gayreti gösterdiklerini söyledi. Bu manada, tüm paydaşlarıyla iyi ilişkiler geliştirerek ortak stratejiler belirlemeye çalıştıklarını da ifade eden Çiftçi, geliştirdikleri bu ilişkiler ve temaslarla, ÇAKÜ’nün gelecek nesillerin inşasındaki hedefleri için önemli kazanımlar elde ettiklerini vurguladı.