Rektör Çiftçi, yatırımlar için Ankara’da

Hayata geçirilmesi planlanan projeler için Ankara’ya giden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’yla buluştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversiteye kazandırılması planlanan yeni fakülteler ve mevcut fakültelerin fiziki mekanlarının geliştirilmesi ile ilgili bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için gittiği Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti. Ziyarette Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çankırı’ya kazandırılacak her çalışmayı desteklemeyi hemşehrilerimize karşı sorumluluğumuz olarak değerlendiriyoruz. Bu minvalde Saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne kazandırmayı planladıkları yeni fakülteler, bölümler ve fiziki mekanlar için üstümüze düşen desteği sağlayacağız. Bu anlamda Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin 2022 Yılı Bütçe görüşmeleri ile TBMM’de kabul edilen 250 Milyon 650 Bin TL’lik bütçesinin ülkemize, Çankırımıza ve Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Misafirperverlikleri için Saygıdeğer Akbaşoglu’na teşekkür eden Rektör Çiftçi, " Ülkemize, şehrimize ve bilim dünyamıza katma değer oluşturacak projeler için akademik ve idari personelimizle birlikte gayret sarfederken gerek yerel gerek Ankara bürokrasimizin desteklerini ardımızda hissetmek bizim için mutluluk verici bir durum. Çalışma azmimizi ve isteğimizi artıran bu desteği Sayın Milletvekilimizle her görüşmemizde yakından hissetmek bizi ziyadesi memnun ediyor. Kendilerine üniversitemiz ve çalışma arkadaşlarım adına ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.