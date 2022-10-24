Rektör Çiftçi ÜAK Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Elazığ’da gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Elazığ Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ÜAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında, 13 Üniversite rektörü, 4 akademisyen ve 2 idari personelin katılımıyla Elazığ’da gerçekleşen toplantıya Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de katıldı. Toplantı sonrası 2022-2023 Akademik Yılı içerisinde yapılacak öğrenci odaklı projeler, teknik altyapıların geliştirilmesi, Bilimsel projeler, değişim programları ve bölgesel odak noktaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya ilişkindeğerlendirmede bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Yükseköğretimin önemli kurullarından olan Üniversitelerarası Kurul” toplantısını bu ay tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleri ile önemli bir mirasa sahip olan Elazığ ilimizde Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Kurul Başkanımız Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda alınan kararların akademi camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu kurulun en dinamik üyelerinden olan Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak akademi dünyasına ve öğrencilerimize yeni katkılar sunma ve daha nitelikli bir nesil inşa etme adına düşüncelerimizi ve fikirlerimizi kurul üyelerimizle paylaşma fırsatı yakaladık. Stratejilerimizi, hedeflerimizi ve projelerimizi anlattık. Üniversitemizin, şehrimizin, bölgemizin ve genelde ise ülkemizin gelişimi için her zaman olduğu gibi üretmeye çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Rektör Harun Çiftçi, toplantı sonrası Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı da ziyaret etti. Ziyarette, “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı” için memleketi Elazığ’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çiftçi, “Özellikle yaşanan deprem sonrası her yönüyle büyük bir gelişim ve büyüme süreci gösteren yeni Elazığ’ın mimarlarından Değerli Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da, “Biz tarih, kültür, sanat ve turizm merkezlerinden biri olan Elâzığ’ın adından söz ettirecek çok daha iyi noktalara gelmesi için daha yapacağımız çok proje var. Bunları hayata geçirebilmek için Sayın Rektörümüz gibi kıymetli hemşerilerimiz ve bilim insanlarımızdan da her zaman öneri, fikir ve ortak çalışmalar için projeler almaya devam edeceğiz. Hep birlikte şehrimizi geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ve hediye takdimi ile sona erdi.