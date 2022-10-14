Rektör Çiftçi lise öğrencilerine konferans verdi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, “İlimde Bilim Şenliği” çerçevesinde düzenlenen konferansta lise öğrencilerine önemli bilgiler verdi.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, Çankırı Valiliği, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı Belediyesi, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığında Çankırı Karatekin Parkı’nda 13-14-15 Ekim 2022 tarihlerinde 3 gün sürecek olan “İlimde Bilim Şenliği” çerçevesinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı ortaöğretim kurumlarında eğitim gören dört liseden 70 öğrenciyle “ Biyoaktif Moleküller ve Sağlık” konferansında bir araya geldi.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar, ÇAKÜ İletişim Koordinatörü Dr. Öğr Üyesi Salih Sarıcaoğlu, “İlimde Bilim Şenliği” koordinatörlerinden Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu Müdürü Nadir Kayaş, akademisyenler ve lise öğrencileri katıldı.

“Biyoaktif Moleküller ve Sağlık” konferansı ile öğrencilere hitap eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Her şeyden önce şunu bilmeniz lazım ki bilim bir tutkudur. Bilimin değeri hiçbir maddi karşılıkla ödenemez. Siz, bugün çalışmaları uluslararası literatüre girmiş bir akademisyene bu çalışmaları hiçbir maddi karşılıkla yaptıramazsınız. O çalışmalar bir tutkunun, bir sevdanın, bir hedefin, bir merakın ürünüdür. Bilimin en büyük çıkış noktası aslında Nasıl? sorusunda saklıdır. ‘Nasıl’ sorusunun cevabını arama süreci de yüzyıllardır devam ediyor ve sonsuza kadar da devam edecektir. İşte bu nedenle bilimin yolculuğu sonsuza kadar devam edecektir. Tarihi geçmişe baktığımızda birçok medeniyet kurulmuş, birçok medeniyet yıkılmış ve yerlerine yenileri kurulmuştur. Sosyo-psikologların araştırmalarına göre medeniyetlerin çöküş başlangıcı heyecanlarını kaybetmesiyle başlıyor. Yani bir doymuşluk hissiyle hareket edilmeye başlandığında medeniyetlerde çökmeye başlar. Dolayısıyla ucu açık olan bir bilim serüveni içerisinde, nasılların cevabı aranmaya sürekli devam edecektir” dedi.

Kimyanın diğer bilim dalları ile olan ilişkilerinden bilimsel ve insanlığa sağladığı faydalar ve kendi çalışmalarında öne çıkanlar hakkında da öğrencilere bilgi veren Rektör Çiftçi, “Çok bilmekle değil, bilgelikle övünmesi gerekir bilim insanının. Biz entelektüel bilgi, birikim ve tecrübemizi toplumsal faydaya dönüştüren münevver aydın kişiliğimizle övünmeliyiz. Bugün baktığımızda Türkiye her alanda çok iyi yerlerde ve bunu tüm dünya görüyor. Geçmişte gençliğimizde var olan özgüven eksikliği artık yerini merak eden, araştıran, bilgiyi üreten, yayan ve teknolojiye dönüştüren bir gençliğe evirildi. Buda bizi dünyada tabi çok iyi yerlere getirdi. Bunun devamı için heyecanımızı kaybetmeyeceğiz, merak edeceğiz, araştıracağız, üreteceğiz. En sonunda da başarının mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin projeleri ve yaptığı çalışmalar hakkında da konuşan Rektör Çiftçi, “Çankırı Karatekin Üniversitesi, Üniversite-Toplum iş birliğine çok önem veren bir üniversitedir. Eğitimin tüm paydaşları ile sürekli iletişim ve koordine içerisindeyiz. Bu anlamda da birçok iş birliği protokolü imzaladık. Yani işte Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokolle biz tüm imkanlarımızı siz değerli öğrencilerimize sunuyoruz. Her şey geleceğimizin teminatı siz gençlerimiz için. Biz Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak sadece bölgemize değil Türkiye’ye de katkı yapmak istiyoruz. Sınırları zorlayan ve aşan bir üniversite olmak istiyoruz ve sınırları da çok çok aştık. Bugün Çankırı Karatekin Üniversitesi 55 ülkeden gelen 4 bin uluslararası öğrencisi, dünyanın birçok ülkesinden 105 ayrı üniversite ile yaptığı anlaşmalarla uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerlemektedir” şeklinde konuştu.

Öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan Rektör Çiftçi, özellikle sosyal meselelerden uzak kalmamalarını, dijital dünyanın hüküm sürdüğü bir düzende asla kendinizi o dijital dünyanın içinde kaybetmemelerini, tolumun her kesimi ve doğayla iç içe olmalarını, çok okuyup araştırmalarını öğütledi.

Konferansının ikinci bölümünde öğrencilere “Biyoaktif Moleküller ve Sağlık” başlıklı sunumunu gerçekleştiren Rektör Çiftçi, biyoaktif moleküllerin insan sağlığına olan olumlu katkıları ile hijyen amaçlı kimyasalların sağlık açısından etkilerini içeren bir konuşma yaptı. Konferansın bitiminde öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar tarafından bilime ve öğrencilere yaptığı katkılardan dolayı hediye takdimi yapıldı. Üç gün sürecek şenlik boyunca Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyenleri tarafından lise öğrencilerine yönelik bilimsel konferanslar verilecek.