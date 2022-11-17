Rektör Çiftçi; “İslami Araştırmalar Merkezimiz ortaklığında bir İmam Buhari, İmam Matüridi çalıştayı düzenlemek istiyoruz”

Özbekistan temasları çerçevesinde Özbekistan Uluslararası İslam Akademisini ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “İslami Araştırmalar Merkezimiz ortaklığında bir Hz İmam Buhari, Hz İmam Matüridi çalıştayı, sempozyumu veya konferansı düzenlemek de isteriz” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) heyetinin Özbekistan’daki temasları ve iş birliği görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi öncülüğündeki heyet, Özbekistan Uluslararası İslam Akademisini ziyaret etti. Özbekistan’daki yükseköğretim kurumları arasında en yüksek mevkideki kurumlardan biri olarak bilinen İslam Akademisi’nde oldukça verimli olarak geçen görüşmede ileriye dönük yapılabilecek faaliyetler görüşüldü. Görüşmede, iki kurum arasında bir iyi niyet protokolü imzalanması yönünde de karar alındı. Planlanan bu protokol ile yapılabilecek çok güzel faaliyetlerin olacağını belirten Rektör Çiftçi, en kısa zamanda Özbekistan İslam Akademisi heyetini Çankırı’ya beklediklerini ve ilk ortak faaliyeti de Çankırı’da gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Ziyarette konuşan Rektör Çiftçi, “Türkiye’den sizlere selamlar ve dualar getirdik. Özbekistan, İslam coğrafyası ve bizim için oldukça önemli bir yer. Tarihe baktığımızda Orta Doğu’yu, Anadolu’yu, Balkanları besleyen pek çok umdelerin ve dinamiklerin Özbekistan’dan, Buhara’dan, Semerkant’tan, Taşkent’ten geldiğini müşahede etmekteyiz. İşte bu nedenle de Özbekistan’ın İslam ve Türk coğrafyasında çok önemli bir yeri bulunuyor. Bizler, uzun yıllardır Özbekistan’a gelip gidemesek de yıllarca buradaki dinamiklerden, ilim ve hal ehli şahsiyetlerden beslendik. İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Maturidi, Emir Külal, Bahaeddin Nakşibend gibi birçok dinamiğin himmetleri ve tasarruflarıyla Anadolu’da büyük işler yaptık. Geçmişe dönük bu kadar güçlü bağlarımız olmasına karşın, Özbekistan ile yakın işbirliklerimiz ancak son zamanlarda artmaya başladı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanlarımızın oluşturmuş olduğu Türk Devletler Teşkilatı, bizlere de yeni imkanlar sağladı. Aradan geçen yılları telafi etme adına buraya geldik. Özellikle tarihi, kültürel ve ekonomik manadaki iş birliklerimizi, eğitim alanına da yansıtma gayreti içerisindeyiz. Özbekistan İslam Akademisi ile ortak bir lisans programı da hazırlamak istiyoruz. Gerekli mevzuatlar çerçevesinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültemizde sizlerden gelecek olan değerli hocalarınızı misafir etmek ve öğretim elamanı olarak istihdam etmek de isteriz” dedi.

“İslam toplumu içerisinde sağlam bir itikadi zemin oluşması, insanlarımızın da bu zemin üzerinde doğru bilgiye ulaşması ve geleceklerini buna göre şekillendirmesi, bizim için oldukça önemli bir konu. Özellikle Ehl-i Sünnet Akaidi konusunda bizler çok hassasız” ifadelerine yer veren Çiftçi, “Bu iş birliğimiz, bir anlamda İslam’ın özünü gelecek nesillerimize doğru anlatma adına da güzel bir kapı aralamış olacak. Bugün burada, İmam Tirmiz, ve İmam Buhari gibi pek çok önemli hadis aliminin yetiştiği topraklardayız. Diğer yandan Anadolu’nun ilk darülhadisi ise Çankırı’da bulunmaktadır. 1242 yılında kurulan bu Darülhadis, şu an üniversitemiz bünyesinde İslam Araştırmaları Merkezi adı altında faaliyet göstermektedir. Merkezimizde aslına uygun bir şekilde, başta İslami İlimler Fakültesi öğrencilerimiz olmak üzere, öğrencilerimize ve halkımıza; hadis, kelam, tefsir ve fıkıh dersleri verilmektedir. Dolayısıyla, sizler ile İslami Araştırmalar Merkezimiz ortaklığında bir İmam Buhari, İmam Matüridi çalıştayı, sempozyumu veya konferansı düzenlemek de isteriz” diye konuştu.

Görüşmede, Özbekistan Uluslararası İslami İlimler Akademisi olarak temel amaçlarının gençlere İslam’ı en doğru şekli ile öğretmek olduğunu ifade eden Rektör Vekili Prof. Dr. Zohidjon Islomov ise, “Çankırı Karatekin Üniversitesinin iş birliği teklifini, memnuniyet ile karşıladık. Tarihi köklerimiz aynı ve bizi bağlayan köklerin istikbalde de güzel sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Bu nedenle de birlikte yapacağımız bilimsel çalışmaları oldukça önemsiyoruz. Akademik alanda, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile her türlü çalışmaya hazırız. Biliyoruz ki ilim ve marifet ne kadar yükselirse, cehalet de o kadar yok olur. Eğer birlikte hareket edersek bu ilim ve marifetin de o kadar yükseleceğin farkındayız. Türkiye de İslam coğrafyası adına önemli bir ülke ve pek çok yazılı kaynak burada bulunuyor. İslami eserleri incelemek için öğrencilerimiz ve hocalarımız sık sık Türkiye’ye gidiyor ve oradaki kütüphanelerde çalışıyorlar. Biz Türkiye’deki kütüphanelerde bulunan Orta Asyalı Türk ilim adamlarının eserlerini inceliyoruz. Bu anlamda bu kadar çok eserin olabileceğini ise tahmin etmiyorduk” şeklinde konuştu.