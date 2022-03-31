Rektör Çiftçi Eğitim Bir-Sen Üniversite Temsilciliği’nin istişare toplantısına katıldı

Eğitim Bir-Sen üniversite temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Sendikalar, mensuplarının ilgi alanındaki bireylerin haklarını aramalı, ülkesinin menfaati ve gelişimi için çaba sarf eden kurumlar olmalıdır” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Eğitim Bir-Sen Üniversite Temsilciliği tarafından düzenlenen “Yönetim Değişikliği ve İş Yeri Temsilcileri İstişare Toplantısı”na katıldı. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Ahmet Dönmez ve şube yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Rektör Çiftçi, görev yaptıkları bir yıl boyunca ortak akıl vizyonları çerçevesinde yereldeki dinamiklerden ve STK’lardan yararlandıklarını söyledi. Geçmiş dönemde kendisinin de STK’larda aktif görevler aldığını ve sistemin çalışanlara getirdiği sıkıntılar içerisinde hak arama ve çözüm üretme noktasında mücadeleler verdiğini ifade eden Rektör Çiftçi, sahadan gelen ve sahada hak savunma konusunda emek veren bir kurum amiri olarak sahanın sorunlarını bilip ona göre bir yöneticilik sergilemeye çalıştığını vurguladı.

“Geçmiş dönemde yapılan sendikacılıkla şimdiki arasında da çok fark var” ifadelerine yer veren Çiftçi, “Çünkü Türkiye o eski Türkiye değil artık. Verilen zorlu mücadeleler sonucu geçmişte imkansız olarak gördüğümüz bir çok husus, çok kıymeti bilinemese de bugün artık çözüme kavuşturulmuş durumdadır. Bu mücadeleler verilirken, haklar kazanılırken şüphesiz ki bedel ödeyen kişi sayısı azımsanamayacak düzeydedir. Verilen bu mücadele neticesinde de ülkemiz büyük bir dönüşüm ve gelişim yaşadı. Bunda elbette çok sayıda STK, siyasi oluşum ve diğer kurumların desteği oldu. Fakat bu dönüşümde süreçlerinde en büyük katkılardan birinin de Memur-Sen’e ait olduğunu ifade etmemiz gerekir. STK’lar yetki alanları içerisinde üyelerinin refah düzeyi ve ekonomik kazanımları için elbette çalışmalar yapacaktır. Bunu gerçekleştirirken de en büyük misyonlarının dava ve ilkeleri doğrultusunda bir duruş ve tavır sergilemek olduğunu da unutmamalılar. Sendikalar, mensuplarının ilgi alanındaki bireylerin haklarını aramalı, ülkesinin menfaati ve gelişimi için çaba sarf eden kurumlar olmalıdır. Erdemli ve ilkeli bireylerinden müteşekkil, hakkın, adaletin ve liyakatin tarafında tavır alan teşekküller olmalıdırlar. Ancak bunu gerçekleştirebilen kuruluşlar toplum tarafından geniş kabul görerek kalıcı olabilirler. Bu doğrultuda çaba sarf eden, emek veren, alın teri döken tüm dava ehline teşekkür ediyor, muhabbetlerimi sunuyorum.” dedi.

Rektör Çiftçi konuşmasının ardından, Eğitim Bir-Sen Çankırı Karatekin Üniversitesi temsilciği çalışanlarının talep ve önerileri ile ilgili istişarelerde bulundu.