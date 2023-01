Rektör Çiftçi; “Çankırı halkının beklenti ve taleplerini yerine getiren bir kurum olma gayretindeyiz”

Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, eğitimin yanı sıra vatandaşlara da ulaşmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Çankırı halkının beklenti ve taleplerini yerine getiren bir kurum olma gayretindeyiz” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında, Çankırı’daki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa Rektör Çiftçi ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Çiftçi ve Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran da katılım sağladı.

Basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Rektör Çiftçi, basının toplumun doğru ve tarafsız haber almasında çok önemli bir misyona sahip olduğunu, basın emekçilerinin ise bu misyonun yerine getirilmesinde ortaya koydukları fedakarlığın takdire şayan olduğunu belirtti. Kahvaltı programında Rektör Çiftçi Üniversitenin yeni projeleri hakkında basına bilgi vererek gündeme dair konuları değerlendirdi.

Basın mensuplarıyla yaklaşık altı ayda bir değerlendirme ve istişare toplantıları yaptıklarını ve bu toplantılarda ÇAKÜ’de devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgilendirmeler ve istişarelerde bulunduklarını dile getiren Rektör Çiftçi, “Şimdiye kadar sizlerle yapmış olduğumuz bu istişare toplantılarında özellikle Üniversitemizin toplumla bütünleşmesi noktasında çok ciddi katkı sağladığınızı ifade etmek isterim. Kamuoyunun yapmış olduğumuz işlerden haberdar olması ve kamuoyunun çalışmalarımız hakkındaki fikirlerinin bizlere iletilmesi hususunda basının önemli bir yeri bulunuyor. Sizler vasıtasıyla Üniversitemizin faaliyetlerini pek çok farklı mecraya ulaştırabilmekteyiz. Bu anlamda stratejik planımızda da belirlemiş olduğumuz toplumsal katkı meselelerine en önemli desteği sizler sağlamaktasınız. Şimdiye kadar Üniversitemize vermiş olduğunuz destekler nedeniyle de sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversitelerin yaşadığı topluma her alanda katkı yapan kurumlar olduğunu, sadece eğitim ve öğretimde değil, aynı zamanda araştırma geliştirme, toplumsal katkı, girişimcilik, inovasyon ve dolayısıyla da insanla ilgili olan her şeyin üniversitelerin ilgi alanına girdiğini belirten Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Türkiye ve dünya gündemini çok yakından takip ederek katkı sağlanabilecek her alanda çalışma yapmaya gayret ettiklerini, Çankırı’da Ceza İnfaz Kurumu’ndan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne, organize sanayi bölgelerinden kırsal kalkınma birimine kadar birçok kamu kurumunun taleplerini karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

İdari ve akademik personel ile öğrenciler için Rektörlük binasının yanındaki araziye bir çevre düzenlemesi yaptıklarını, Haziran ayında tamamlamayı planladıkları alanda çocuk parkından anaokuluna kadar pek çok sosyal alanın yer alacağını anlatan Çiftçi, Mühendislik Fakültesi inşaatının son sürat devam ettiğini, Sağlık Bilimleri Kampüsünün ihale sürecinin başladığını, kampüste yapılacak 700 kişilik Kongre ve Kültür Merkeziyle Çankırı’nın bu alandaki eksikliğinin de giderilmiş olacağını söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin halkın taleplerine açık ve duvarları olmayan bir bilim yuvası olduğunu vurgulayan Rektör Harun Çiftçi, “Çankırı halkının beklenti ve taleplerini yerine getiren bir kurum olma gayretindeyiz. Bu bağlamda halkın nabzını tutan siz basın mensuplarından gelecek olan fikir, eleştiri ve önerilere de her zamana açığız” diye konuştu.

Rektör Çiftçi’nin basın mensuplarının sorularını cevaplamasıyla devam eden program, basın mensuplarına hediye takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.