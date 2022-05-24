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Rektör Çiftçi ÇAKÜ’ye tahsis edilen konağı inceledi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çerkeş’te ÇAKÜ’ye devredilen tarihi Fişek Ali Konağı’nda incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

ÇANKIRI 24.05.2022, 17:36
Rektör Çiftçi ÇAKÜ’ye tahsis edilen konağı inceledi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çerkeş’te ÇAKÜ’ye devredilen tarihi Fişek Ali Konağı’nda incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Bedri Eminsoy ve Çerkeş MYO akademisyenleri ile birlikte ÇAKÜ’ye devredilen tarihi Fişek Ali Konağı, yapımı devam eden Çerkeş Kültür Merkezi ve Çerkeş MYO kampüsü için düşünülen arazide incelemelerde bulundu.

Fişek Ali Konağı’nın tarihi dokusu ve ehemmiyetiyle Çankırı Karatekin Üniversitesi için önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, “150 yıllık bir geçmişi ve yaşanmışlığı olan tarihi bir mekandayız. Tarihe baktığınızda o tarih sizi bir yerlere götürüyorsa o tarih milletin zihninde yer edinmiş bir tarihtir demektir. Bu konakta gerek estetik ve sanatsal olarak olsun, gerek yaşanmışlıkları ile olsun çok güzel izler bıraktı bizde. Bu tarihi konağın Üniversitemize tahsis edilmesi noktasında Sayın Valimiz başta olmak üzere Çerkeş Belediye Başkanımıza, İl Özel İdare Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclisi Başkanımıza, Meclis Üyelerimize buradan teşekkür ediyorum. Meslek Yüksekokulumuz buraya geldiğinde bu konak bize sosyal donatı anlamında büyük bir kazanım olmuş olacak. Burada çok güzel kongreler, sempozyumlar yapılacak. Misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yani burayı amaca uygun şekilde kullanacağız. Çerkeş Meslek Yüksekokulumuzun bugün burada ilk toplantısını yapmaktan da son derece mutluyuz. Gelecekle ilgili güzel değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Çerkeş için tarihi bir gün olduğunun altını çizen Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise, “Bu tarihi gün için bize destek olan Sayın Rektörümüz ve Meslek Yüksekokulumuzun akademisyenleri ile böylesine tarihi bir mekanda olmaktan son derece mutluyuz. Çerkeş’in kadim medeniyetinin bir ürünü olan tarihi bir konakta Çerkeş ve Çerkeş MYO adına gelecekle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduk. Belediye olarak işlettiğimiz bu konağı da amaca uygun olarak kullanılmak adına Üniversitemize devrettik. Çerkeş Meslek Yüksekokulu Çerkeş’in incisi bu bölgenin de batıya açılan kapısı olacaktır. İlçemize, ilimize ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval Gönderen Çakmak, “Konağı çok beğendik. Çerkeş Meslek Yüksekokulu olarak ilçeye kattığımız değeri bize gösterilen teveccühü görünce çok mutlu olduk. Belediye Başkanımızın heyecanı ve enerjisi bizi daha da motive ediyor. Bu heyecan ve enerji ile hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Çok iyi bir akademik kadroya sahibiz. Güzel şeyler olacağına inanıyor herkes için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra Rektör Çiftçi ve beraberinde ki heyet, inşası devam eden Çerkeş Kültür Merkezi ve Çerkeş MYO kampüsü yapılması düşünülen arazi de incelemelerde bulunarak, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sobacı ve Kaymakam Emir Osman Bulgurlu’dan bilgi aldı.

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