Rektör Çiftçi, Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov’u ziyaret etti

Turizm Bakanı Dr. İlin Dimitrov’u ziyaret eden Çankırı Karatekin üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, ÇAKÜ Turizm Bölümü öğrencilerine vize kolaylığı ve staj imkanlarının sağlanması için önemli temaslarda bulundu.

Çankırı Karatekin üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi bir dizi ziyaret çerçevesinde gittiği Bulgaristan’da Turizm Bakanı Dr. İlin Dimitrov’u makamında ziyaret etti. Görüşmede Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencilerine vize kolaylığı ve staj imkanlarının sağlanmasının yanı sıra, barınma ve ulaşım konuları da ele alındı. Görüşme sonunda imzalanan protokol çerçevesinde başaralı bir şekilde stajını tamamlayan öğrencilere mezuniyet sonrası istihdam imkanı sağlanması konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca Avrupa Birliği fonlarından desteklenen çevre, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, ziraat ve turizm alanlarında Turizm Bakanlığı ve ÇAKÜ arasında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Yapılan protokol ile Varna ve Burgaz şehirlerindeki turizm bölgelerinde gelecek yıldan itibaren başta Erasmus olmak üzere 300 öğrencimize staj yeri, barınma, ulaşım imkanlarının sağlanması kararlaştırıldı. Bulgaristan Turizm sektöründe çalışan personele Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından belli dönemlerde turizm üzerine eğitimlerin verilmesi karara bağlandı.

Rektör Çiftçi’ye Bulgaristan turizmine ve ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Bakan Dimitrov, “Güneydoğu Avrupa’nın önemli ülkelerinden birisi olarak Bulgaristan, Türkiye ile tarihten gelen önemli bir dostluk ve kültürel coğrafyayı paylaşmaktadır. Öyle ki Bulgaristan’da yaşayan Türkler, iki ülke arasında süre gelen iyi komşuluk ilişkilerinde de önemli bir köprü rolü oynamaktadırlar. Bu ilişkiler bağlamında ÇAKÜ’den son 2 yılda Erasmus çerçevesinde gelen öğrencilerin performansından çok memnunuz. Önümüzde yıldan itibaren daha fazla ÇAKÜ’lü öğrencinin Bulgaristan’a gelmesini arzu ediyoruz” dedi.

ÇAKÜ’nün uluslararası tanınırlığının ve etkisinin her geçen gün arttığını bu çerçevesinde Avrupa Ülkelerinin hükümet üyeleri ile de fikir alışverişinde bulunduklarını ve yapılan protokollerle Türkiye’nin evrensel değerlerle dünyaya güzellikler ihraç ettiğini vurgulayan Çifti ise, “Bulgaristan, Vitoşa dağlarından Sofya’daki kayak merkezlerine kadar birçok doğal güzellik turizm hususunda öne çıkmaktadır. Benzer şekilde Türkiye’nin önemli kayak turizm merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı’na ev sahipliği yapan il olarak Çankırı, yılların verdiği tecrübe sayesinde turizm alanında hızla gelişen bir şehir konumundadır. Bu çerçevede şehrin tüm potansiyelleriyle büyüyen Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik birimleriyle; Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, İİBF ve Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere nitelikli insan gücü desteği ile ülkenin turizm alanındaki gelişimine doğrudan katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda Bulgaristan ve Türkiye arasında turizm boyutunda gerçekleşecek ortaklıklar, tecrübe paylaşımı ve turizm hareketlilikleri ilişkilerin daha da ivme kazanmasına imkan tanıyacaktır. İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da güçlendirilmesinde turizmin bir araç olarak kullanılacağına dair inancımız tamdır” diye konuştu.

Göreve başladıkları andan itibaren koymuş oldukları hedefler doğrultusunda uluslarasılaşma ve yurtdışı deneyimine büyük önem verdiklerini, üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin yurtdışı deneyim kazanmasına yönelik adımlar attıklarını ifade eden Rektör Çiftçi, Bakan Dimitrov’a ÇAKÜ öğrenci ve personeline Bulgaristan’da bütün kapıları açtığı ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ayrıca Rektör Çiftçi, ilerleyen aylarda Bulgaristan Turizm Bakanı ve heyetini ÇAKÜ’de ağırlayarak bölge üniversiteleri ile de işbirliği imkanlarının değerlendirileceğini belirtti.