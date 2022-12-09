Rektör Çiftçi; “Bilimsel projelerde geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 artış gösterdik”

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleştirilen “2022-2023 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı”nda konuşan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Bilimsel projelerde geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 artış gösterdik. Bu katkının önemli bir kısmı da Mühendislik Fakültesi oluşturmaktadır” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, “2022-2023 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı” Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak konuşan Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdem, “Bugün burada akademik birimlerdeki faaliyetlerin değerlendirilmesi, bu değerlendirmenin de özellikle üniversitemizin hazırlamış olduğu stratejik plan çerçevesindeki stratejik hedeflere veya planlanmış hedeflere ne kadar yaklaştığını görmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Varsa eksikliklerimizi yeniden gözden geçirmek ve çözüm üretmek adına karşılıklı fikir alış verişi ve istişarelerde bulunmak istiyoruz. Beraber yol yürüdüğümüz akademisyen arkadaşlarımızın fikirleri, istekleri ve talepleri bizler için çok önemli. Hem sizleri dinleyip hem de sizlerden beklentilerimizi anlatarak karşılıklı bir yol haritası üzerinde mutabık kalmak önemli” dedi.

Daha sonra Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdem tarafından Rektör Çiftçi’ye fakültenin akademik ve idari personel durumu, proje çalışmaları, planlanan yeni proje ve çalışmalar, ihtiyaç ve taleplerle ilgili bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Elde edilen bu başarıyı daha yukarıya taşımak ve yönetim olarak bizler de var olan sorunlara alternatif çözümler üretmek için elimizden geleni yapmaktayız. Göreve başladığımız süre içerisinde en önem verdiğimiz konulardan biri de bilimsel projelerdir. Bilimsel ve TÜ BİTAK projelerinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 artış gösterdik. Bu katkının önemli bir kısmı da Mühendislik Fakültesi oluşturmaktadır. Bu etkin ve yetkin bilimsel projeler ve akademik yayınların sayısını daha da artırmak için hep birlikte gayretle ve azimle çalışmalıyız. Üniversiteler sadece klasik eğitim veren kurumlar olmamakla birlikte aynı zamanda Ülkedeki kalkınmanın ana sebebi yükseköğretimlerdir. O halde yatırım ve bütçe anlamında da yükseköğretimin en büyük katkı payını alması lazımdır. Bu yüzden bizlerin de araştırma-geliştirmeye ciddi katkı sunmamız gerekmektedir. Sosyal bilimlerde olduğu gibi sizlerin öğrenci yetiştirme anlayışının yanında aynı zamanda performans ve proje odaklı çalışmanız gerekmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvarları, AR-GE pazarı ekosisteminin bir parçasıdır. Biz bu laboratuvarlarımızı bir kar merkezi olarak değil sizlerin araştırmalarınızdan elde edilecek çıktıların artısı olarak görüyoruz. Bu bağlamda, sizlerden isteğimiz burada kurulmuş olan teknik alt yapı donanımımızı çok iyi şekilde kullanmanız ve çıktıya dönüştürmenizdir” dedi.

Üniversitedeki değişim sürecinden ve kadro çalışmalarından da bahseden Rektör Çiftçi, daha sonra bilimsel projeler, akademik teşvik ve diğer bilimsel alanlarda başarı gösteren akademisyenlere tebrik belgelerini verdi.