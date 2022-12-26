Rektör Çiftçi, Ankara Üniversitesi heyetine Taş Mescit’i gezdirdi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar beraberindeki heyete Anadolu’nun ilk darülhadisi hakkında bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve daire başkanlarından oluşan heyetle Çankırı Karatekin Üniversitesini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından karşılanan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından üniversite şeref defterini imzaladı. Ünüvar ve beraberindeki heyet, daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Tarihi İstiklal Yolu üzerinde, Cumhuriyetin ve Anadolu medeniyetinin mihenk taşı olan Çankırımızda yükseköğretim kurumları oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Bildiğiniz üzere 13. yüzyılda Anadolu’nun ilk darülhadisi, halk arasında Taş Mescit denilen bu yapıda kurulmuştur. Premodern dönemde sağlık bilimleri ve İslami ilimlerde önemli bir eğitim merkezine ev sahipliği yapan ilimizde Yükseköğretimin geçmişi 1240’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Restore edilerek 2016 yılında Üniversitemize devredilen bu tarihi ve manevi mekânda bugün aslına uygun olarak hadis dersleri okutulmakta ve Mevlevi gelenekleri yaşatılmaktadır. Siz değerli misafirlerimizi yükseköğretime geçmişte büyük hizmetler veren bu tarihi mekânda ağırlamaktan son derece mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Üniversiteler iş birliği içerisinde büyüyen, gelişen, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi geniş kitlelere paylaşılan kurumlardır. Bu bağlamda Sayın Ünüvar’ın ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti artıran hususlardan birini ayrıca zikretmek isterim. Zira Çankırı Karatekin Üniversitesinin temelleri Ankara Üniversitesine bağlı olarak atılmıştır. Üniversitelerarası iş birliği ve güç birliği hem yerelde hem de ulusal ölçekte oldukça önemlidir. Bizler de bu güç birliğini sağlayarak güzel bir sinerji oluşturmaya devam edecek, şehirlerimiz ve ülkemiz için yeni projeler ve çıktılar elde edeceğiz” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kuruluşunda Ankara Üniversitesi’nin rolü bulunduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi’nin, Türkiye’nin farklı yörelerinde, farklı illerinde bulunan üniversitelerle sağlıklı iş birliği kurma misyonuyla hareket ettiğinin altını çizerek, “Dünyada artık büyük üniversiteler, farklı üniversitelerle iş birliği yaparak kapasite geliştirme yönünde önemli adımlar atmaktadır. Bugünkü ziyaretimizi de bu çerçevede bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Devletin üniversitelere hem fiziki alan hem donanım-teçhizat hem de insan gücü anlamında çok ciddi imkanlar sağladığını aktaran Ünüvar, “Öğrenci sayımız ve akademisyen sayımız her geçen gün artmaktadır. Üretimimizin de buna paralel bir artış göstermesi gerekmektedir. Sadece akademik üretim değil, aynı zamanda ekonomiye, sosyal hayata, topluma katkı anlamında da ciddi birtakım çıktıların, ürünlerin olması gerekmektedir. İşte bu ürünlerle ilgili yaptığımız ve yazdığımız şeylerin raflarda kalmaması için mutlaka ileriye dönük adımlar atmamız gerekmektedir. Bu bağlamda üniversitelerin güçlerini birleştirmesi hayati önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Üniversiteler arasındaki ikili görüşmelerin ve kurumsal paydaşlıkların ülkedeki akademik kültüre katkısının ve öneminin vurgulandığı ziyaret katılımcılara sunulan ney dinletisi ile sona erdi.