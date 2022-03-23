banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti
Ankara Barosu Başkanı Koranel görevinden istifa etti
Tarım ve orman bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin açıklama
Tarım ve orman bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin açıklama
Balık tezgahlarında balık az, çeşit çok...
Balık tezgahlarında balık az, çeşit çok...
Togg’da robotlar provalara başladı
Togg’da robotlar provalara başladı

Rektör Çiftçi Ankara Üniversite Tanıtım Fuarının açılışını gerçekleştirdi

Ankara Üniversite Tanıtım Fuarının açılışında gençlere seslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Bizler sizleri, geleceği inşa eden kişiler olarak görmekteyiz” dedi.

ÇANKIRI 23.03.2022, 16:14
Rektör Çiftçi Ankara Üniversite Tanıtım Fuarının açılışını gerçekleştirdi

Ankara Üniversite Tanıtım Fuarının açılışında gençlere seslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Bizler sizleri, geleceği inşa eden kişiler olarak görmekteyiz” dedi.

Ankara ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Üniversite Tanıtım Günlerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversite sınavına girecek öğrencilerin içinde bulundukları sınav maratonu ve akabinde doğru tercih yapabilmeleri konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği üzerine yaptığı konuşmasında, öğrencilere önemli mesajlar verdi.

Fuarın, katılan tüm öğrencilere güzel dokunuşlar yapacağına inandığını ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Harun Çiftçi, “Bizim geleceğe dönük planlarımız, programlarımız var. Bu manada asıl amaç ve gayemiz, geleceğimizi inşa edecek nesilleri en iyi şartlarda yetiştirmek. Çünkü üniversiteler, temelinde insan inşa eden kurumlardır. İşte bu nedendendir ki insanın olduğu her yer üniversitelerin bir uğraşı alanıdır. Kısaca insan ile ilgilenen her müessese, üniversitelerin bir paydaşıdır. Bu bakımdan biz, fuarcılık da dahil olmak üzere, öğrencilerimizle ilgilenmek isteyen, öğrencilerimize yön vermek isteyen bütün kuruluşları bir paydaş olarak kabul ediyoruz. Öğrencilerimizi yönlendirmek adına çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Devir değişiyor ve artık üniversite rektörleri şu an olduğu gibi sizin huzurunuza gelip üniversitelerinin planlarını, projelerini ve potansiyellerini anlatıyorlar. Bu önemli bir hadisedir. Rekabet edilebilirlik şartları içerisinde, sizlere bunları anlatmak zorunda olduğumuz bir çağda yaşamaktayız” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi hakkında verdiği bilgilerle konuşmasını sürdüren Çiftçi, ÇAKÜ’nün 2007 yılında kurulan genç ve dinamik bir üniversite olduğunu belirtti. Üniversitenin 19 bin öğrencisi olduğunun ve bu öğrencilerin 4 bin kadarının da dünyanın dört bir tarafından gelen uluslararası öğrencilerden oluştuğunun altını çizen Rektör Çiftçi, bu anlamda ÇAKÜ’nün Türkiye’nin uluslararasılaşmasına son zamanlarda ciddi ölçüde katkı sağladığını ifade etti. Rektör Çiftçi, uluslararası öğrencilere sadece eğitim vermekle kalmadıklarını, aynı zamanda eğitimlerini bitirip mezun olduktan sonra onları gönüllü birer Türkiye elçisi olarak memleketlerine gönderdiklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmasında, sağlık alanında öne çıkan bir üniversite olduklarını belirten Çiftçi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne ek olarak Eczacılık Fakültesi açılması için de gerekli hazırlıkları yaptıklarını, en kısa sürede bu fakülteyi de açarak ÇAKÜ’nün sağlık alanındaki yetkinliğini pekiştireceklerini söyledi. Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin konum itibariyle Ankara sathında yer alan bir üniversite olmasına da bağlı olarak öğrencilerin oldukça ilgisini çeken bir üniversite olduğunu ifade etti. Verdiği bazı sayısal veriler doğrultusunda, bu durumun özellikle Hukuk Fakültesi’nde açıkça görüldüğünü belirten Harun Çiftçi, “Hukuk Fakültemiz, şu an bulunduğu şehrin nüfus oranlarına göre, Türkiye’nin en fazla öğrenci yoğunluğuna sahip hukuk fakültesi konumundadır. Fakültemize 200’ün üzerinde öğrenci alıyoruz. Özellikle, yatay geçişler neticesinde öğrencilerimizin başka üniversitelere gidebilme ihtimalini düşünürken, bunun tam aksine sürekli olarak fakültemizin öğrenci sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Her dönem 275-280 arası öğrenciyi fakültemize almaktayız. Bu durum, öğrencilerin Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne olan ilgisinin de açık bir göstergesidir” diye konuştu.

Edebiyat Fakültesi’nin de öğrenciler tarafından yoğun tercih edilen bir fakülte olduğunu belirten Rektör Çiftçi; bu fakültede, son zamanlarda tercih bakımından oldukça revaçta olan Psikoloji Bölümü gibi bazı bölümlerin bulunduğunu da vurguladı.

Doğru tercihte, fiziksel imkânlarının yanı sıra üniversitelerin öğrencileriyle olan ilişkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, bu konuda ÇAKÜ’nün öne çıkan bir üniversite olduğunu dile getirdi. Öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını belirten Rektör Çiftçi “Öğrenci odaklı olabilmeyi ne kadar gerçekleştirebiliyoruz? Biz öğrencilerimizin zihninde, dünyasında, ruhunda ve duyular dünyasında ne kadar iz bırakabiliyoruz? Geleceğini yönlendirmede ne kadar etkili olabiliyoruz? İşte bu soruların cevabını, yerinde görmeniz en doğrusu olacaktır. Üniversitemiz, Ankara’ya olukça yakın bir mesafede olup sizleri Çankırı’da ağırlamaktan son derece memnun oluruz. Bizler sizleri, geleceği inşa eden kişiler olarak görmekteyiz” şeklinde konuştu.

Fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandıran ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi; İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özgür Çengel, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy ve EKET Fuarcılık Genel Müdürü M. Uğur Tok ile fuarın açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından fuarda yer alan ÇAKÜ standına geçen Rektör Çiftçi, burada öğrencilerin merak ettiği sorularını cevaplandırdı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19