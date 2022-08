Rektör Çiftçi, 9 milyon yıl öncesine kapı aralayan araştırmacıları kabul etti

Çankırı’da başlatılan çalışmalarda 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri bulan kazı ekibini ağırlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof.. Dr. Harun Çiftçi, " Bizim hocalarımızın da Atkaracalar’da, Eldivan’da yaptıkları kazı çalışmalarında önemli tarihi kalıntılar bulundu ve hocalarımız üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında, Çankırı’da kazı çalışmalarını sürdüren “Çorakyerler” kazı ekibini kabul etti. Ziyarette ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, ÇAKÜ Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran da hazır bulundu.

Kazı çalışmalarının son durumu hakkında Rektör Çiftçi’ye bilgi veren Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Çorakyerler’de 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri bulduk. Oldukça özel, benzersiz fosillerimiz var. Bunların iki tanesinin yayınını 2020 ve 2021’de olmak üzere özellikle de Çankırı ve Çorakyerler’in adlarını vererek literatüre sokmayı başardık, yayınları çıktı. Anadolu’da yaşamış, sadece Çankırı ve çevresinde bulunmuş 6 yeni tür bulunmaktadır. Çorakyerler lokalitesinde bugüne kadar 4 bin civarında tanımlanabilir fosil buluntu ile 40’ın üzerinde tür bulunmuştur. Her geçen yıl kazı çalışmalarında yeni türlerle karşılaşıyoruz ve sürprizlerle dolu bir alan olduğu için de her an karşımıza değişik bir şeyler çıkar diye beklenti içindeyiz" dedi.

Erol, kazı yaptıkları alanın milyonlarca yıl önce oldukça zengin bir galeri ormanına, tatlı su yataklarına ve savanlı alanlara sahip olduğunu ve Çankırı Karatekin Üniversitesi kampüsüne çok yakın olduğunu kaydetti.

Ele geçen fosillerle Çankırı’ya fosil müzesi kazandırılabileceğinin altını çizen Erol, müzenin kente ve çevre illere hem maddi hem de bilimsel açıdan katkısı olacağını ifade etti.

"Bölgede 1997 yılından beri yürütülen kazı çalışmalarında birçok hayvana ait fosil bulundu" diyen Erol, "Fil, gergedan, boynuzlu antilop, porsuk, kılıç dişli veya kama dişli, boynu kısa zürafa, ata gergedan, at, dağ keçisi türleri başlıca sayabileceğimiz fosillerdir" diye konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yapılan kazıların tarihi, kültürel, turizm ve ekonomik açıdan çok kıymetli olduğunun altını çizerek, “Biz Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bu kazı çalışmalarını çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Bu çalışmalar insanlık tarihi, Çankırı tarihi ve kültürünün yanı sıra bulunan fosillerden elde edilen veriler de geçmişe ve bir çok soruya ışık tutuyor. Biz de ÇAKÜ olarak bulunduğumuz şehrin tarihine kültürüne, turizmine, ekonomisine değer katmak için akademik olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bizim hocalarımızın da Atkaracalar’da, Eldivan’da yaptıkları kazı çalışmalarında önemli tarihi kalıntılar bulundu ve hocalarımız üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Çorak Yerler kazı ekibine de hem akademik hem de insan kaynağı olarak elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde de Coğrafya bölümünden öğrencilerimiz Ayla hocamın ekibi içerisinde staj çalışması yaptılar. Bu hem kazı ekibine insan kaynağı desteği olurken hem de öğrencilerimiz için önemli bir saha çalışması tecrübesi oldu. Bu tür iş birliği çalışmaları üzerine bugün önemli istişarelerde bulunduk. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha Ayla hoca ve ekibine tarihe, kültüre ve bilim dünyasına yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum" diye konuştu.