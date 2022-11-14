Otomobil ile çarpışan triportörün sürücüsü hayatını kaybetti

Çankırı’da otomobil ile çarpışan elektrikli triportörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Çankırı- Yapraklı karayolu TOBB Fen Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.K. (22) idaresindeki 18 AAP 453 plakalı otomobil ile ters yöne giren Melike K. (63) yönetimindeki 18 AAV 651 plakalı triportör çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.C.K., Melike K. ile M.E.A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devle Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Melike K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.