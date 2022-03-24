Öğrenciler şiir ve masalları ihtiyaç sahipleri için okudu

Çankırı’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek sağlamak amacıyla düzenlenen yardım gecesinde öğretmen ve öğrenciler, masal, şiir ve türküleri seslendirerek vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk Kızılay Çankırı Kadın Teşkilatı ve Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Ramazan ayında daha fazla ihtiyaç sahibine destek sağlamak olmak amacıyla sosyal yardım gecesi düzenledi. “Kardan Masallar” temasıyla düzenlenen etkinlikte Selahattin İnal Güzel sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri şiir, masal ve türkülerle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kızılay Kadın Teşkilatı Başkanı Malike Kurt, "Kızılay amaç ve hedeflerinden bahsederken Türk Kızılay’ın kadınlarımızla daha güçlü olduğunu ve daha fazla etkinlik yaptığını belirtti. Hemşehrilerimizi Kızılay gönüllüsü olmaya davet eden Kurt, programın hazırlanmasına destek olan Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehtap Meydaner’i başta olmak üzere öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen, öğrenci ve mezunlarının Kızılay gönüllüsü olarak destek verdiği program protokol üyelerinin çiçek taktimi ile sona erdi.