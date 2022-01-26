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O hastaneden ÇAKÜ’ye işbirliği çıkartması

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve kentte hizmet veren Özel Karatekin Hastanesi arasında iş birliğinin geliştirilmesi için önemli bir buluşmaya imza atıldı.

ÇANKIRI 26.01.2022, 16:31
O hastaneden ÇAKÜ’ye işbirliği çıkartması

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve kentte hizmet veren Özel Karatekin Hastanesi arasında iş birliğinin geliştirilmesi için önemli bir buluşmaya imza atıldı.

Çankırı’da hizmet veren Özel Karatekin Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Kayabaşı ve yönetim kadrosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye ziyarette bulundu. Ziyarette Hastane Müdürü Önder İzmirlioğlu, İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Potukoğlu, Başhemşire Sevim Çelik, Tetkik Hizmetleri Birim Amiri Hacı Hüseyin Öztürk, GETAT Sorumlu Hekimi- Genel Cerrahi Uzman Op. Dr. Ahmet Altıntaş, Halkla İlişkiler Sorumlusu Zeliha Özdemir ve Hasta Kabul Sorumlusu Osman Tecir de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çiftçi, hastane yetkililerine yeni dönemde Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin değişen vizyonu ve stratejik planından bahsederken 9 aylık dönemde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeler ile planlanan yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin bir şehir üniversitesi olduğunu ve üniversite ile birlikte şehrin de büyüyüp gelişmesi için bir vizyon ortaya koyduklarını ifade etti. Bu doğrultuda şehrin tüm dinamikleri ile bir çalışma içerisinde olduklarını, yapılan istişarelerle de tüm dinamiklerin üniversiteyi sahiplendiğini ve belli bir mesafe kat edildiğini söyledi.

Çankırı’nın gelişimine yön verecek üç ana unsur olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, “Bu üç saç ayağı sanayi, turizm ve üniversite. Biz insan inşa eden bir kurum olarak insanın olduğu her yerde var olmak istiyoruz ve oluyoruz. Çankırı’nın bilimsel aklını temsil eden kurum olarak şehrimizin de gelişimi için yatırım, turizm ve sanayi ile işbirliği projeleri üretip ilgili dinamiklerle istişarelerde bulunarak bunları hayata geçirmek istiyoruz. Bir kısmının hayata geçirilmesi için de gerekli adımları attık. Kısa zamanda güzel çıktılar alacağımıza inanıyorum. Şehir için bunları yaparken diğer taraftan üniversite olarak hem fiziki yatırmalarımız hem de ulaşılabilir ve üretken bir üniversite olma yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Mühendislik Fakültesi inşaatımız yükseliyor. Nisan ayı gibi Türkiye’nin en büyük ve modern sağlık kampüslerinden birisi olacak binamızın temelini atmayı planlıyoruz. Bu kampüs içerisinde Çankırı’nın önemli bir ihtiyacını giderecek olan 650 kişilik bir kongre merkezi de olacak. Öğrencilerimizin yaya olarak üniversitemize ulaşabileceği alternatif yol çalışmamız devam ediyor. Fiziki yatırımlarımızın yanında akademik ve uluslararası gelişimimizi de sürdürmeye çalışıyoruz. Bugün Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus değişim programlarında Türkiye ikincisi. Bunun yanında 51 ülke ile eğitim işbirliği anlaşmamız var. Akademik personelimizin motive etmeye yönelik çabamız ve verdiğimiz desteklerle 9 aylık dönemde 100’ün üzerinde TUBİTAK projesi üretti hocalarımız. Çalışma barışını sağladık. Akademik ve idari personelimizin özlük hakları ve yükselme taleplerini adaletli bir sistem içerisinde iyileştirdik. Yani Çankırı Karatekin Üniversitesinin enerji ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bundan sonrası artık şehrimizle birlikte büyük bir atılım içerisinde gelişmeye ve büyümeye devam etmek olacaktır” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin tüm çalışmaları yaparken şehirden de beklentilerinin olduğunu ve özellikle barınma konusunda hızlı çözümler üretmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Çiftçi, Çankırılı yatırımcıları yeni konut ve yurtlar konusunda Çankırı’ya yatırım yapmaya davet ettiklerini ve yer konusunda da yardımcı olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Özel Karatekin Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Kayabaşı da Rektör Çiftçi’nin yaptığı başarılı çalışmaları ve üniversitenin gelişimini yakından takip ettiklerini özellikle ortak akıl yönetim anlayışı çerçevesinde şehrin tüm dinamikleri ile yapılan toplantı ve istişarelerden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Genel Müdür Kayabaşı, “ Ben Çankırı’da doğup büyümüş bir insan ve yatırımcı olarak üniversitemizin kuruluşundan bu yana kat ettiği gelişimi yakından takip ediyorum. Emeği geçen tüm yönetici ve rektörlerimize de teşekkür ediyorum. Ama açıkça ifade edeyim ki son dönemde ortaya koyulan yönetim anlayışı, vizyon, şehirle ve şehirde ki paydaşlarla birlikte büyüme anlayışı beni ve Çankırı insanını ziyadesiyle memnun ediyor. Yapılan çalışmaları da yakından takip ve takdir ediyoruz. Bu anlayışa biz de Özel Karatekin Hastanesi olarak kayıtsız kalmayacağız. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunun içinde üniversite personelimiz özellikle de Çankırı’da bizlerin misafirimiz olarak gördüğümüz üniversite öğrencilerimize hastane olarak muayene ve tetkik ücretlerinde yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Bunun dışında üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz için uygulama ve staj imkanları için gerekli çalışmalara en kısa sürede başlayacağız. Biz de kurum olarak şehrimizin ve üniversitemizin gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bir kez daha yaptığınız ve bundan sonrası için yapacağınız hizmetler için teşekkür ediyor bize düşen bir sorumluluk olduğunda her zaman yanınızda olacağınızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret ikili işbirliğinin geliştirilmesi için komisyon çalışmalarına başlanması ile sona erdi.

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