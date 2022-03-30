Minik öğrenciler, iklim değişikliğine açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu

Çankırı’da anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları afiş, figür ve pankartlarla iklim değişikliği ve çevre kirliliğine farkındalık oluşturdu.

Çankırı’da anasınıfı öğrencileri, küresel ısınma ve çevre kirliliğine açtıkları sergiyle dikkat çekti. Çankırı Merkez 125. Yıl Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler ve öğretmenler tarafından küresel ısınmaya farkındalık oluşturmak amacıyla kuraklık, çölleşme sorunu ve nesli tükenmekte olan hayvanları konu alan 20 afiş, 6 pankart ve çeşitli hayvan figürleri hazırlandı. Birbirinden ilginç afiş ve pankartlar, küresel ısınmaya vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla Çankırı kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde sergilendi. 8 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayvanların neslinin tükenmesi, kuraklık ve çevre kirliliğinin artmasına karşı insanların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla sergiyi açtıklarını söyleyen 125.Yıl Anaokulu Müdürü Aliye Büyükkıroğlu Şensoy, “Kuraklık, çölleşme sorunu, nesli tükenmekte olan görseller hazırladık. Bunları okul içerisinde hazırladık ama dışarıya açılalım, tüm halkımız görsün diye böyle bir sergi açtık” dedi.