Kızılırmak Kaymakamı olarak atanan Abdurrahim Tomakin’den Vali Ayaz’a kabul etti

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Kızılırmak Kaymakamı olarak atanan Abduurahim Tomakin’i kabul ederek yeni görevi için başarı dileklerinde bulundu.

Kızılırmak Kaymakamı olarak atanan Abdurrahim Tomakin, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz’ı ziyaret etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Ayaz, Tomakin’e yeni görevi için ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.