“Kastamonu-Çankırı Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Sempozyumu”na büyük ilgi

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen “Kastamonu-Çankırı Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Sempozyumu”nda 20 sözlü bildiri ve fuaye alanında 33 poster bildiri sunuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümleri ortaklığında öğrencilerin bilimsel ve sosyal etkileşim ağının arttırılmasını amacıyla “Kastamonu-Çankırı Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Sempozyumu” Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sempozyum, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Tuna, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yaşar Nuri Şahin, Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Şinasi Aşkar ve Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayhan Dağ’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Tüm gün süren ve farklı üniversiteden 420 kişinin katıldığı sempozyumda, 4 oturumda toplam 20 sözlü bildiri ve fuaye alanında 33 poster bildiri sunuldu. Ayrıca Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gamze Akbulut ’’Kanser Hastalarında Beslenme Tedavisi’’ ve İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ise ’’Sürdürülebilir Beslenme, Sağlık ve Çevre Etkileşimi’’ konulu özel oturumlarını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.